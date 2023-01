Comienza carrera de candidatos para el sillón alcaldicio en Los Ángeles

En los primeros días de este años 2023 ya comienzan a sonar diversos nombres de autoridades electas o figuras políticas que podrían convertirse en candidatos al sillón alcaldicio de la ciudad de Los Ángeles, esto considerando que el actual edil, Esteban Krause no podrá ir a la reelección por estar en su tercer periodo consecutivo a la cabeza de la capital provincial.

Frente a este escenario, diario La Tribuna abordó los nombres de quienes han confirmado su intención de postular a la alcaldía, ya sea como candidatos en su partido político o como independientes. Todos respondieron a las consultas sobre las motivaciones para llegar a ser la máxima autoridad comunal.

PATRICIO BADILLA: “YO TENGO LA DESICIÓN TOMADA”

Uno de los que confirmó su decisión a ser candidato a la alcaldía es el ahora independiente y consejero regional Patricio Badilla, quien indicó que “efectivamente yo tengo la decisión tomada, voy a presentarme como candidato a alcalde por Los Ángeles, y la razón que más me mueve primero es la vocación de servicio público, el trabajo que hemos desarrollado por estos tres periodos de consejero regional, la experiencia que me da el haber sido parte de la directiva de algunas organizaciones y juntas de vecinos, y lo más importante es seguir trabajando cercano a la gente”.

Junto con ello agregó que “durante todo este tiempo hemos tenido un muy buen respaldo de la ciudadanía, y también no puedo desconocer el cariño y el recuerdo que tienen hacia mi padre Daniel Badilla Alegría cuando era alcalde, y también por un afecto de como hijo lograr llegar a la municipalidad en honor al trabajo y al cariño que mucha gente me ha brindado en honor a Daniel Badilla Alegría”.

Al ser consultado por sus motivaciones para ser alcalde de la comuna, Badilla indicó que “uno de los puntos que más me motivó a tomar esta decisión fue precisamente cuando la gente se acerca y ven en mí, reflejado a Daniel Badilla como alcalde: El recuerdo, la cercanía, la sencillez, la humildad, el estar cercano a la gente. Son valores que uno lleva impregnados en la sangre, el poder ayudar a la gente y formar equipos de trabajo pensando en el desarrollo y en toda nuestra gente que necesita de sus autoridades”.

En esa línea agregó que “voy como independiente, también hay partidos que se me han acercado ofreciéndome ir en sus listas en el caso de que quiera ir apoyado con alguien, y obviamente si respetan mi independencia yo no tengo ningún problema de evaluar esa posibilidad, pero por lo pronto hay mucha gente que me dice que están dispuesto de ir a la notaría si es que voy como independiente”.

Patricio Badilla

CONCEJAL ALEJANDRO CANO: “LA OPCIÓN ME LLENA DE ORGULLO”

El concejal de la comuna de Los Ángeles Alejandro Cano también mostró su disponibilidad para ser otro de los candidatos al sillón alcaldicio. Comentó que “en estos momentos yo estoy ejerciendo mi labor de concejal dada la confianza del electorado que confió en mí, haciendo la pega en terreno y representándolos de la mejor manera posible en el Concejo”.

En esa idea manifestó que “la opción de ser candidato a la alcaldía me llena de orgullo, significa que estamos haciendo las cosas bien, pero en definitiva eso no depende de mí, yo disponible a estar en la papeleta y a enfrentar este nuevo desafío, pero son las bases las que en definitiva tienen la última palabra, y es el electorado el que decide si soy la mejor carta para recuperar esta alcaldía”.

Por último indicó que “de momento estoy muy tranquilo, vamos a seguir trabajando muy fuerte por la gente y para la comuna de Los Ángeles”.

Alejandro Cano

CONCEJAL PATRICIO PINILLA: “ES ALGO QUE UNO NO PUEDE DESCARTAR”

El también concejal de la comuna Patricio Pinilla, si bien no descartó su candidatura, enfatizó que por el momento su labor se centra en su rol como concejal de la capital provincial.

En ese sentido dio a conocer que “para ser honesto hoy día mi tarea principal está enfocada en ser un buen concejal, para eso me eligió la gente y por eso me comprometí yo con ellos durante la campaña, eso significa estar permanentemente en contacto con la comunidad, gestionar diversas soluciones para sus diversas inquietudes o problemas, también representar aquellos intereses o necesidades que ellos tienen frente al equipo municipal, a sus direcciones y también frente a las diversas autoridades que tienen que responder ante la comunidad”.

A lo anterior agregó que “en relación a la posibilidad de ser candidato a alcalde, es algo que uno no puede descartar, pero que sin embargo no es el momento ni es la instancia para pensar en una candidatura, considerando que la comunidad tienen tantas dificultades y tantos problemas y todos los que hoy día tenemos cargos públicos nuestra principal responsabilidad es ser fiel y cumplir esos cargos públicos”.

En este punto enfatizó que “ya llegará el momento de anunciar candidaturas, de formar equipos y de iniciar campañas, pero no es el momento hoy día, así que en lo personal si bien es cierto es algo de que no puedo descartar, soy angelino y tengo un trabajado largo con la comunidad y me interesa que este bien la comuna de Los Ángeles, me interesa que hayan buenas autoridades que representen realmente las inquietudes de la comunidad, pero hoy día no es el momento de hacer lanzamiento de candidaturas y expresarlo, por cuanto el afán tiene que estar centrado en apoyar la gente y estar con ellos, y sobre todo cumplir los compromisos de cumplir y desempeñar los las funciones que la gente nos ha asignado”.

Patricio Pinilla

CONSEJERA REGIONAL TERESA STARK: “VOY A SER UNA ALCALDESA INDEPENDIENTE”

La ex alcaldesa y actual consejera regional Teresa Stark confirmó su intención de disputar el máximo puesto comunal en las próximas elecciones como candidata independiente luego de renunciar a su militancia en la Democracia Cristiana.

En este punto indicó que “la verdad es que siempre he sentido de que el trabajo de alcalde de una comuna tan importante como la comuna de Los Ángeles atrae y también entusiasma. Me gustó la idea de cuando fui alcaldesa porque creo que uno puede hacer muchas cosas, y también formar buenos equipos para formar un plan comunal. En esta oportunidad me entusiasmó esa idea, creo que tengo las capacidades como para poder seguir trabajando en todo lo bueno que se ha hecho porque tenemos que reconocerlo, se han hecho cosas muy buenas en Los Ángeles, y como siempre he pensado lo bueno hay que seguirlo, destacarlo y continuarlo, pero también hay que ir innovando en algunos detalles que uno cree que son importantes para el desarrollo de la comuna”.

A lo anterior agregó que “cuando hablo de la comuna hablo de un todo, tanto en lo urbano como en lo rural, una especial atención al sector rural y a todos los villorrios que lo conforman porque cada sector tiene su encanto, pero también su problemática en particular, y creo que hay muchos temas ahí que podemos conversarlos y podemos trabajarlos sin prometer nada, sino que con el trabajo ir adelantando algunos desafíos”.

Junto con ello manifestó que “por eso he decidido ser candidata independiente de la comuna de Los Ángeles, todos saben que durante 34 años, milité en el Partido Demócrata Cristiano, pero hace más de un mes renuncié, y quiero transparentarlo. Además, soy candidata independiente, voy a permanecer como candidata independiente y al ser electa por la comuna de Los Ángeles si Dios quiere, voy a ser una alcaldesa independiente, trabajando con todas y con todos, y quienes quieran sumarse a este desafío, bienvenidos sean, porque como nací en Los Ángeles y espero -si así Dios lo determina- morir en Los Ángeles, voy a llevar siempre en Los Ángeles en mi corazón”.

Teresa Stark

EX DIPUTADO JOSÉ PÉREZ: “ME HAN PEDIDO QUE HAGA TODO EL ESFUERZO”

Por último, el ex diputado por la zona, José Pérez Arriagada confirmó que será el candidato del Partido Radical en la comuna tras la salida del actual edil angelino Esteban Krause, y donde destacó la prolongada trayectoria como parlamentario que le permiten ser un rostro reconocido en gran parte de la zona.

En este caso comentó que “la verdad de las cosas es que el partido no quiere perder la posibilidad de seguir manteniendo la alcaldía de Los Ángeles, que es una alcaldía muy importante en el sur de Chile de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene nuestra comuna, de tal manera que, por eso, me han pedido que haga todo el esfuerzo que sea candidato y ser alcalde de Los Ángeles, esa es la idea. Hay otros proyectos, pero en todo caso este sería el que estaría más a la mano, por lo tanto, este es un tema que tenemos que abordar en su momento con todo el entusiasmo que corresponde”.

Al ser consultado sobre la labor que desarrolló el actual alcalde Esteban Krause en la comuna y el plus que podría significar en su candidatura, el ex parlamentario comentó que “es muy conocido en la zona, así como lo soy también después de 24 años como parlamentario, haciendo una gestión que sin duda ha sido relevante, no solamente en la provincia de Biobío, sino también en la región”.

Por último, al abordar su labor durante su periodo de parlamentario en la zona y lo que significó para las comunidades de Biobío, José Pérez manifestó que “eso es lo que nos interesa, trabajar lo más cercano con la gente posible e ir avanzando en los problemas que están pendientes, pese a que el país atraviesa una situación económica compleja, vemos que en distintos lugares del país se están quejando por falta de recursos para llevar adelante proyectos que son fundamentales, y eso es lo que nos importa, que siga progresando Los Ángeles ya que los que hemos nacido en esta ciudad tenemos un compromiso con ella, y por supuesto una experiencia como parlamentario que no es menor para seguir avanzando y consiguiendo los proyectos que se necesiten para dar solución a los problemas que siempre estarán vigentes en esta comuna que es bastante grande”, finalizó.