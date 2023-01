Solicitan investigar presuntas irregularidades de Servicio Mejor Niñez en Biobío

La Diputada por el distrito 20 Marlene Pérez “condenó” la serie de errores y presuntas irregularidades ocurridas durante los últimos meses en el Servicio Mejor Niñez a lo largo del país, pero particularmente en la Región del Biobío, donde funcionarios han denunciado serias falencias, por lo que indicó que se debe investigar la administración de recursos, funcionamiento, convivencia, la caída de las licitaciones de los organismos colaboradores y cuál es la situación de los miles de menores que aún se encuentran en listas de esperas.



Al respecto, la parlamentaria, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social argumentó que “es necesario avanzar en esta instancia fiscalizadora lo antes posible y así lo hemos conversado con la bancada, diputados de Chile Vamos y del Partido De La Gente. Estamos hablando del bienestar de nuestros niños y niñas. Por lo mismo, desde el Congreso vamos trabajar en conocer cuál es la situación real del Servicio Mejor Niñez y poder determinar responsabilidades”.



Junto con ello agregó que “yo le plantee al Ministro Jackson esto hace algunas semanas, nos aseguró que no estaba en riesgo la continuidad de los convenios pero a está altura no conocemos si eso realmente es así”.



Por último manifestó que “la situación que han denunciado funcionarios de la misma institución dan cuenta de que se está replicando muchas malas prácticas del antiguo SENAME, aún no hay una real segregación entre menores vulnerados y los infractores de ley, por eso creo y le hago un llamado al Gobierno a que trate la crisis con la urgencia que nuestros niños se merecen”, advirtió.