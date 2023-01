Renunciado concejal asumirá nuevo cargo en Centro de Atención Social Municipal en Los Ángeles

Durante la tarde de este martes, el Concejo Municipal de Los Ángeles estuvo marcado por la presentación de la renuncia a su cargo del ahora ex concejal de Los Ángeles Luis Medel, y en la cual se entregaron detalles del motivo de su salida.

Su determinación se asocia a la nueva función que asumirá para el municipio, al asumir funciones en el Centro de Atención Social del sector de Paillihue, lo que fue dado a conocer por el alcalde Esteban Krause.

RENUNCIA DE LUIS MEDEL

El ahora ex concejal Luis Medel se refirió a su renuncia en el Concejo Municipal realizado durante este martes, donde pidió disculpas a quienes se “decepcionaron” de su determinación.

En particular comentó que “quiero expresar mi gratitud y mi agradecimiento hacia la comunidad de Los Ángeles, específicamente hacia las personas que me dieron su apoyo y me dieron su voto para hoy día estar aquí, decirles y pedirles disculpas si es que de alguna forma voy a decepcionar de que me voy a retirar a la mitad del período”.

En esa línea agregó que “también decirles que me voy para también cumplir otra función que espero que me mantenga esa cercanía y ese contacto con ellos, agradecerle nuevamente infinitamente que hayan en confiado en mí y el haber sentido su apoyo y su cariño, también agradecer las personas que pude conocer en este tiempo”.

Junto con ello comentó que “volver a agradecer a cada uno de los funcionarios municipales y públicos que me colaboraron y apoyaron en cada gestión que realice mientras estuve en el cargo, y obviamente también despedirme con mucho cariño de cada uno de mis colegas acá en el concejo, el haber compartido este período de haberlos acompañado aquí fue grato fue emocionante y también fue desafiante para mí”, expresó.

ALCALDE DE LOS ÁNGELES

El alcalde Esteban Krause se refirió a la renuncia de Luis Medel y valoró su labor en el Concejo Municipal, en donde además confirmó que el ahora ex concejal asumirá una labor a cargo del Centro de Atención Social -CAS- de Paillihue.

En este caso comentó que “Luis Medel va a estar a cargo del Centro de Atención Social de Paillihue, y quiero dar una explicación de porqué me interesa de que Luis esté trabajando ahí: Nosotros estamos transformando el Centro de Atención Social de Paillihue en un centro comunitario, ya no va a estar en un tiempo más en ese lugar y vamos a tener un Centro Comunitario, en donde va a estar inserto el CAS y ese Centro Comunitario, y por lo tanto, queremos darle la fuerza y la capacidad al Centro para que pueda ir teniendo el cumplimiento de los objetivos que se nos han planteado a través del convenio con el Serviu, y en ese sentido, Luis va a cumplir una función muy buena ahí”.

REACCIONES POR LA RENUNCIA

El concejal Alejandro Cano, por su parte, calificó como “poco correcta” la salida de Medel del Concejo Municipal, donde indicó que “a título personal yo considero al ex colega una buena persona, no obstante yo en el concejo se lo hice saber, que parecía poco correcto que él en este caso hubiera renunciado a un cargo que se le entregó por votación popular”.

En este punto agregó que “aquí en estos casos lo que uno hace es fallarle al electorado, por más que tenga fundamentos válidos o temas profesionales o laborales, cuando uno comienza una carrera política o cuando uno está en un cargo de votación popular, uno se tiene que valer al electorado, y es ahí donde está la principal problemática y que genera la discusión, el que le haya fallado al electorado”.

Junto con ello manifestó que “en relación al tema municipal, hay que consignar que el colega deja el cargo por un tema municipal, el retorna nuevamente a trabajar para la municipalidad y es quizás ahí la principal duda que tuvieron algunos concejales dentro del debate que se armó en el concejo, porque esto eventualmente estaba conversado desde antes”.

Por último comentó que “en relación a la votación, votaron en contra de la renuncia José Salcedo, Daniel Badilla y yo. Los tres no aceptamos la renuncia, pero la votación mayor fue del resto, así que se aprobó por el resto de los concejales”, finalizó.