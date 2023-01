Detallan acusación contra ministro Jackson y evaluación presentación contra Presidente Boric

Los parlamentarios de la bancada del partido Republicaron realizaron la presentación de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, tras el acabado estudio de los antecedentes, entre los que destacan la bullada desvinculación de la ex seremi de la RM Patricia Hidalgo.

En esta oportunidad, la iniciativa legislativa tiene como fundamento las infracciones o inejecución a la Constitución y a la Ley en los temas de compra de tierras indígenas, funcionamiento de los servicios locales de niñez y en el cumplimiento del principio de probidad en el funcionamiento de la cartera liderada por el secretario de Estado.

“El ministro Giorgio Jackson durante su actuar en este ministerio, ha demostrado no estar a la altura del cargo y simplemente estar como una especie de premio de consuelo por parte de su amigo el presidente Gabriel Boric, cosa que para nosotros es inaceptable”, sostuvo el jefe de Bancada José Carlos Meza.

En ese sentido, el legislador por el Distrito 9, Región Metropolitana, añadió que “ningún cargo, ni el más alto, ni el más bajo puede ser utilizado para premiar, para compensar o para castigar a alguna persona, y es justamente por eso que también consideramos que las acciones que se tomaron en contra de la ex Seremi, la señora Hidalgo, son igual de reprochables. Así como hemos reprochado que una persona que ocupa un cargo que no debería ocupar, estamos hoy reprochando que otra persona sea removida de un cargo por razones que no corresponden”.

“Esperamos que los diputados pertenecientes a todas las bancadas estudien en profundidad este libelo, que participen en las comisiones como lo hemos hecho nosotros y lleguen a la convicción a la que ha llegado la Bancada del Partido Republicano de que es necesario acusar constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson y que dé cuenta de sus actos no sólo en la comisión correspondiente, sino que también en el Senado de la República, para que de una vez por todas se haga efectiva la responsabilidad”, agregó el parlamentario.

Detalles de la Acusación Constitucional

Por su parte, el diputado Johannes Kaiser se encargó de explicar que la acusación constitucional tiene cuatro capítulos.

“El primero tiene que ver con la CONADI y su ejecución de presupuesto, por la violación abierta de la ley que prohíbe la compra de predios en toma, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social que está a cargo de la CONADI ha permitido una abierta trasgresión de la Ley. El segundo punto es el caso de la Seremi, donde evidentemente parece haber existido presiones que pueden incluso constituir violaciones a la ley penal, de acuerdo a lo que fueron las propias declaraciones de la ex seremi, un tema que ha de ser esclarecido acá en este juicio que no sólo es político sino que también legal”, sostuvo el legislador.

En esta línea, el parlamentario por el Distrito 10, Región Metropolitana, agregó que “el tercer punto tiene que ver con las licitaciones que se hicieron a través del Ministerio de Desarrollo Social y que se cayeron en razón de la falta de supervisión por parte del Ministro, que pudo haberse impedido, fenómeno que ha dejado a más de 20 mil niños chilenos sin tratamiento.”

“Estos tres casos y una serie de otras normas que han sido sistemáticamente incumplidas por el ministro, nos dan a nosotros la razón para establecer que el ministro Jackson no ha cumplido como corresponde con su labor, y por otro lado, no ha cumplido con la ley, que es la razón por la cual nosotros lo estamos acusando constitucionalmente”, agregó.

Posible acusación contra el Presidente Boric

Tras la explicación de la Acusación Constitucional en contra del ministro Jackson, el jefe de Bancada, José Carlos Meza, anunció que el equipo jurídico del comité Republicano inició los estudios para una eventual acción del mismo tipo en contra del Presidente de la República Gabriel Boric.

“Las declaraciones del Presidente de la República son de la máxima gravedad y así lo ha hecho ver la propia Corte Suprema y la Fiscalía, entre otros actores. No le corresponde al Presidente calificar las circunstancias de un proceso judicial ni menos cuestionar su resultado, aludiendo a supuestas irregularidades”, sostuvo enfático el parlamentario.

En esta línea, Meza fustigó las palabras del Mandatario, quien afirmó que “en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.

“Esta frase es absolutamente inaceptable y vulnera gravemente nuestra Constitución y el Estado de Derecho. Y la declaración del Presidente, hace solo algunos minutos, no borra en nada sus graves dichos. Es por ello, que le hemos pedido a nuestros equipos del Comité y de Ideas Republicanas, que estudien los antecedentes y reúnan la información necesaria para evaluar una eventual Acusación Constitucional en contra del Presidente de la República. Y queremos decirle al Presidente y al Gobierno, que nosotros nos tomamos estos temas en serio y cuando anunciamos acusaciones, es porque hay una alta probabilidad de que las presentemos”, advirtió.

Finalmente, Meza hizo un llamado al Primer Mandatario a “que rectifique y pida disculpas al Poder Judicial y al Ministerio Público, y a cada uno de sus funcionarios, por sus graves declaraciones. Y si no, que se atenga a las consecuencias”.