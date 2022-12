Consejo Político Mapuche acusó "preguntas sin respuestas" tras acuerdo por nueva constitución

El Consejo Político Mapuche y Consejo de las 10 Primeras Naciones se refirió a través de un comunicado al acuerdo nacional que busca comenzar el camino para la redacción de una Nueva Constitución para Chile.

Su vocero Fernando Rodríguez indicó que “nos parece muy bien que a casi 100 días se haya logrado un Acuerdo en el tema Constitucional y más importante aún es el hecho que los Pueblos Originarios estaremos presentes en dicho proceso”.

Junto con ello agregó que “aún quedan preguntas sin respuesta que a los Pueblos Originarios nos interesan, por ejemplo: En la última elección de Escaños fueron 283.719 personas Indígenas que participaron en la votación, de un Universo de 1.239.295, que eran los habilitados para votar; ¿Cuál será el porcentaje que se aplicará, para saber cuántos Escaños tendremos?”.

Otras de las dudas que planteó el vocero es “¿Tendremos un PEI (Padrón Electoral Indígena) o solo un Padrón Nacional?, ¿Cómo se repartirían los Escaños dentro de los 10 Pueblos Originarios?, ¿Tendremos distrito “Senatorial ” o Macrozonal?, ¿Qué requisitos deberían tener los Indígenas para poder inscribir sus Candidaturas?, interrogantes como estas nos preocupan hoy día , es por eso que hacemos un llamado a los firmantes del Acuerdo , para que puedan resolver a la brevedad posible estás interrogantes”.

Por último indicó que “somos también parte de nuestro país y no puede ser que nuestros hermanos chilenos no indígenas, ya tengan claras las reglas y nosotros no lo tengamos todavía”, finalizó.