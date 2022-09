Organizaciones de Biobío y la Macrozona Sur solicitaron incluir a pueblos originarios en nuevo proceso constituyente

Organizaciones ciudadanas y políticas de Biobío se refirieron al inicio de un nuevo proceso constituyente para buscar la redacción de una nueva carta magna para el país. Coincidieron en la necesidad de incorporar a los pueblos originarios en este nuevo proceso.

PUEBLOS ORIGINARIOS POR CHILE

A través de un comunicado público, las diversas organizaciones indígenas en apoyo al Rechazo hicieron un llamado a las fuerzas políticas a no ser excluidos del diálogo y exigieron el participar de manera activa en un eventual nuevo proceso constituyente.

En el escrito dieron a conocer que “el pasado 4 de septiembre la ciudadanía se manifestó con holgada mayoría por la opción rechazo a la propuesta de nueva Constitución. En dicha campaña denominada “Pueblos originarios por Chile” participaron organizaciones independientes y de centro derecha como el Consejo Político mapuche Wallmapu, Consejo Político de las Diez Primeras Naciones Fundación Centro de estudios y política indígena Rakizuam, Corporación de Profesionales Mapuche Enama”.

En esa línea manifestaron que “los pueblos originarios no hemos renunciado a la aspiración de alcanzar una nueva constitución que reconozca nuestros legítimos derechos reconocidos por la comunidad internacional de la que el Estado de Chile es parte”.

Junto con ello dieron a conocer que “los Consejos Político Mapuche del Wallmapu y de las Diez Primeras Naciones, hemos resuelto continuar con la Campaña Pueblos Originarios por Chile, manifestando nuestra voluntad por seguir trabajando por la unidad y la paz de nuestro país. Hacemos presente que es imprescindible la presencia indígena, cualquiera sea el escenario que se establezca, atendiendo a que existen fundamentos legales que respaldan tal pretensión, tanto a nivel nacional como internacional”.

Por último indicaron que “las fuerzas políticas no deben excluir del diálogo a los pueblos originarios pues somos parte de la realidad nacional y exigimos participar activamente desde los actos iniciales de este nuevo proceso constitucional”, finalizó el escrito.

CIUDADANÍA AMBIENTAL LOS ÁNGELES

Por su parte, la presidenta de “Ciudadanía Ambiental” de Los Ángeles Mónica Ehrenfeld, se mostró a favor de la elección de una Convención Mixta, y enfatizó que no se debe repetir la votación de un Plebiscito de Entrada para iniciar un nuevo proceso constituyente en el país.

En particular indicó que “en primer lugar, no cabe duda de que la gran cantidad de gente que votó rechazo generó una expectativa política en el sector conservador del país, generando la idea de que ellos ganaron políticamente, cosa de que yo discrepo ya que hubo varios factores, entre ellos y uno de los factores que fue de suma importancia fue la influencia de la televisión con cosas que no eran ciertas”, precisó.

En relación a los pueblos originarios, agregó que “a mí no me parece correcto que se quiera sacar de todo este plan nuevo el tema de los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas han sido pueblos ignorados, ninguneados y no han sido considerados ni siquiera en las políticas estatales. Yo trabajé en un proyecto educativo en Alto Biobío con todas las comunidades, y la gente me dijo que no se cumplían programas que se desarrollan en las grandes ciudades”, puntualizó.

Al abordar un nuevo proceso para redactar una carta magna, Ehrenfeld manifestó que “en este minuto nos están preguntando si queremos un nuevo Plebiscito de Entrada, y el que hubo luego el estallido social tuvo una causa común que era terminar con los abusos (…) entonces se hizo un Plebiscito de Entrada que ganó casi con un 80%, entonces ¿Por qué ahora vamos a hacer otro Plebiscito de Entrada? ¿Para qué? Porque hay un sector político que cree que tiene la mayoría política, y no estoy de acuerdo con eso”.

Por ultimo indicó que “yo creo y estoy de acuerdo a que se haga una elección mixta, vale decir, con constituyentes que los podamos elegir, y tal vez con algunos asesores expertos, pero nunca volver a hacer un Plebiscito de Entrada porque la gente está cansada”.