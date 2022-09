“El pueblo mapuche mostró su sabiduría”: Responde Corporación Enama a director nacional de Conadi

El presidente de la fundación Rakizuam y de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama Hugo Alcamán enfatizó que el pueblo mapuche mostró “su sabiduría y prudencia” al votar Rechazo a la propuesta constitucional, esto en el marco de las declaraciones del director nacional de la Conadi Luis Penchuleo indicó que “los pueblos originarios, (…) y en particular la población mapuche, no entendió el texto. Quizás faltó pedagogía política, más campaña, quizás faltó explicar y decir cuáles eran los hechos concretos. Faltó explicar, desplegarse más en los territorios”.

En este caso Alcamán indicó que “desde la Corporación de Profesionales Mapuches Enama expresamos que no fue el pueblo mapuche el que se equivocó o no entendió la propuesta, muy por el contrario, el que no entendió la propuesta fue el director nacional de la Conadi, porque la propuesta de plurinacionalidad que propuso la Convención es una propuesta que claramente nos llevaba al enfrentamiento entre indígena y no indígena, era una propuesta que definitivamente abría espacios, abría puertas hacia una violencia mayor, y no solamente en el Wallmapu o Macrozona Sur, sino que a lo largo de todo Chile donde estuviéramos presentes los pueblos originarios”.

Junto con ello expresó que “esa propuesta de Plurinacionalidad no es la propuesta que inicialmente planteábamos desde la Corporación Enama, que era solamente un reconocimiento a nuestras diferentes cosmovisiones, por tanto claramente el pueblo mapuche sí entendió la propuesta y sí mostró sabiduría al votar rechazo, porque el pueblo mapuche y la gran mayoría de nuestra gente no quiere y no somos personas que validamos la violencia, entonces es el director nacional de la Conadi quien no ha entendido esto, se ha equivocado, y nos estaba llevando a un camino de graves enfrentamientos e insospechadas consecuencias”, puntualizó.

Por último expresó que “esto es grave porque cuanto el director nacional de la Conadi es un funcionario de gobierno, es la voz del gobierno hacia los pueblos originarios, por tanto, lo que corresponde es que el director en esta primera equivocación grave pida disculpas, reconozca que se equivocó, y que el pueblo mapuche fue sabio, fue prudente, al rechazar esta propuesta”.