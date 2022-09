“Chascarro” y “Bochornoso”: Legisladores de Biobío criticaron cambio de Gabinete

Las reacciones no se hicieron esperar en Biobío, luego que el Gobierno anunciara una cirugía profunda en el gabinete, incluyendo cambios en ministerios y subsecretarías clave.

“LA SEGURIDAD NO PUEDE QUEDAR EXPUESTA A ESTE CHASCARRO”

La diputada del distrito 21 Joanna Pérez se refirió al cambio de mando realizado por el presidente Gabriel Boric este martes y a la bajada de Nicolás Cataldo (PC) luego de ser anunciado como nuevo subsecretario del Interior, esto tras polémicos dichos a través de su cuenta de Twitter.

En este caso la parlamentaria indicó que “nuevamente vemos un gobierno que debilita la institucionalidad, la gobernabilidad. Hoy día estos traspiés y errores no forzados, y en donde claramente no hay una sintonía con lo que nos dijo la ciudadanía el domingo, y que tienen que ver con que la seguridad y el orden público no pueden hoy día quedar expuestos a este chascarro que hemos vivido”, precisó.

Junto con ello agregó que “este chascarro no es sólo del gobierno, es la imagen país que se proyecta de un gobierno, por lo tanto, le pedimos al Presidente Boric, a su nuevo equipo y su gabinete completo a que trabajemos por los temas urgentes, y que por cierto, tengamos la altura de lo que requiere el país después de un Plebiscito, donde necesitamos trabajar con unidad y con ministros que dialoguen”, enfatizó.

En esa misma línea puntualizó que “por cierto que el Partido Comunista no haga más presiones y no quiera instalar un desorden en una cartera tan compleja como lo es Interior, donde estamos trabajando todos articulados desde los territorios, en el crimen organizado, en la delincuencia, en las bandas criminales, y por lo tanto este episodio que hemos vivido hoy día es lamentable, y pedimos que se organicen y se ordenen, y que puedan también fijar una hoja de ruta en la gobernabilidad y también en su agenda”, finalizó.

“UN BOCHORNOSO ESPECTÁCULO”

El senador por la región del Biobío Enrique Van Rysselberghe catalogó de “bochornoso espectáculo” el cambio de gabinete realizado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, y donde solicitó que las labores de la nueva ministra del Interior Carolina Tohá pueda centrar su labor en el orden público y la seguridad de la Macrozona Sur.

En este caso indicó que “luego que el Gobierno terminara el bochornoso espectáculo de la ceremonia del cambio de gabinete, podemos concluir que el Presidente Boric decidió desterrar al Frente Amplio del Comité Político e incorporó masivamente al socialismo democrático a su gobierno, los mismos a quienes tanto criticó y los mismos que construyeron los 30 años que el Presidente Boric buscaba borrar”.

Junto con ello agregó que “esperamos que la nueva ministra del Interior centre su gestión en el orden público y en solucionar la grave crisis de seguridad la Macrozona Sur, tema que en la práctica fue ignorado por las anteriores autoridades”.

Por último manifestó que “finalmente, nos parece delicado premiar a Giorgio Jackson con el Ministerio de Desarrollo Social – y por ende con la Conadi, luego de validar las tomas de terrenos con su curiosa teoría del “win/win”, por lo que esperamos que renuncie públicamente a esta particular y viciada idea”.

“ERA JUSTO Y NECESARIO”

El senador por la región del Biobío Gastón Saavedra indicó que “era justo y necesario que el Presidente, tal como lo había anunciado, conformara un nuevo elenco ministerial que le permita enfrentar una nueva situación a partir de las elecciones del Plebiscito del domingo pasado”.

En esa línea manifestó que “aquí la población nos ha mandatado, primero, a construir una nueva constitución, y esa nueva constitución se hace con ministerios que estén en condiciones de generar un gran acuerdo nacional, un gran consenso acá en el congreso, para presentárselo a la población luego, y con ello emprender el camino de construcción definitiva de una nueva constitución que garantice derechos, que nos garantice el funcionamiento de la democracia y sus poderes del Estado en equilibrio”.

En este punto enfatizó que “luego está la otra parte que es que hay que seguir gobernando, y para ello también se requiere de grandes acuerdos para subsanar situaciones que se expresaron el 19 de octubre, y en esa ruptura social donde se indicó que la carencia de un sistema de pensiones, un sistema de salud y un sistema de relaciones laborales sigue estando pendiente, y por lo tanto, se requiere la legislación pronta y urgente para zanjar esa situación”.