Voceros del Rechazo se alinearon en avanzar a una “nueva y buena Constitución para Chile”

Los movimientos sociales y gremios que participaron en la campaña del Rechazo en la provincia de Biobío analizaron los resultados de este domingo en la provincia de Biobío, y se alinearon a la idea de generar un nuevo proceso para avanzar hacia una nueva Constitución para el país.

“ABRAZAMOS ESTE TRIUNFO CON HUMILDAD”

La coordinadora de la campaña “Así no” de la provincia de Biobío y ex gobernadora María Teresa Browne, indicó que “a quienes estuvimos por el Rechazo nos trataron de mentirosos, que estábamos promoviendo una campaña del terror, que estábamos desinformando a la ciudadanía con fines políticos, pero a la hora de los argumentos era sorprendente la profunda falta de autocrítica, el discurso enfocado única y exclusivamente en los derechos sociales y en la virtud de la propuesta de la convención, obviando intencionalmente que un texto constitucional no se mide por partes, sino como un todo”.

A lo anterior agregó que “por eso, porque sabían que estaba lleno de incongruencias, con una clara tendencia ideológica, invalidando todas las ideas y propuestas que venían de otro punto de vista, marcada por una visión ilusoria de los pueblos ancestrales, y un desequilibrio político de origen presente en la convención, es que nosotros, la ciudadanía, dijimos este 4 de Septiembre: No”.

En este punto manifestó que “rechazamos en un 98% de las comunas de Chile, con un resultado nacional de un 62%, y sin ir más lejos, en nuestra provincia logramos un contundente 76.8%, más de 14 puntos arriba del resultado nacional, casi un 80% en nuestra comuna de Los Ángeles, y un 72.11% en Alto Biobío, demostrando que las grandes mayorías de los pueblos pehuenches están en la senda de un Chile unido por un futuro mejor y más justo, pero con seriedad, sensatez y no con ideas descabelladas que sólo nos traerían más división, conflicto, dolor y problemas”.

Junto con ello manifestó que “desde nuestra provincia, desde nuestra querida tierra, abrazamos este triunfo con humildad, y reiteramos el llamado de paz, diálogo y trabajo serio y sensato a los actores políticos del país para continuar el camino hacia una nueva y buena constitución para Chile, que sea la casa de todos y todas, porque este resultado le pertenece a la ciudadanía”.

María Teresa Browne

“ESTE ES UN TRIUNFO DE LA GENTE”

Por su parte el presidente de la Multigremial de Biobío Jorge Guzmán comentó que “creo que es el inicio de algo que tiene que venir, ya que se deben cumplir los compromisos, nosotros creemos que este es un triunfo que no se puede tomar ningún sector político, creo que este es un triunfo de la gente, de la ciudadanía y del país, por lo tanto, nosotros esperamos que los partidos políticos, las autoridades de gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado tengan bien claro que fue lo que habló el país y la gente, por lo tanto, necesitamos una buena y nueva Constitución”.

Al ser consultado sobre la contundencia del resultado en el triunfo del Rechazo, el dirigente gremial precisó que “nosotros teníamos mucha confianza en el trabajo que habíamos hecho, no sólo en la provincia y la región sino que en todo Chile, pero la verdad es que nosotros apostábamos a una diferencia de un 8% y no de un 23 o 24% que fue lo que se dio. La verdad es que el voto obligatorio marca un tremendo punto de inflexión en esto, y creo que esto es muy sano para la democracia, creo que no podemos volver jamás al voto voluntario, y que los grandes cambios que requiere este país deben estar validados por el porcentaje de la gran mayoría de los chilenos”.

Jorge Guzmán, pdte Multigremial Biobío

“EXISTÍA UNA SOBRERREPRESENTACIÓN IDEOLÓGICA DEL PUEBLO MAPUCHE”

El vocero del comando del Rechazo Bryan Smith, en tanto, se refirió a la falta de representatividad que tuvieron los pueblos originarios con los ex convencionales, donde comentó que “ si nosotros observamos los resultados por ejemplo de las elecciones municipales en comunas donde hay un alto nivel de personas en calidad de indígena reconocidos por la Conadi, nos damos cuenta de que casi un 60% de esas comunas eligen a la derecha o candidatos que van por la centro derecha, centro o la derecha republicana como fue el caso de José Antonio Kast, pero en esta convención donde hubo 13 representantes del pueblo mapuche no había ninguno de la derecha, lo que significa que existía una sobrerrepresentación -por lo menos ideológica- en el pueblo mapuche y sus representantes en la Convención”.