Largas filas, altas temperaturas y bastante congestión vehicular marcaron la jornada histórica que vivió Chile, este domingo 4 de septiembre.

El Plebiscito de Salida convocó a toda la provincia de Biobío a las urnas, para decidir entre las opciones de Apruebo y Rechazo a la propuesta de nueva Constitución.

Cerca de las 07:15 de la mañana se constituyó la primera mesa en el Liceo Camilo Henríquez, ubicado en calle Galvarino de Los Ángeles. Tres horas más tarde, la fila de ciudadanos que esperaban ingresar al local de votación sobrepasaba la cuadra completa del establecimiento.

El panorama fue similar en los otros locales de votación de la provincia, donde las aglomeraciones en las afueras se tornaron complejas para quienes no tuvieron la paciencia suficiente.

Durante la mañana, se concentró la mayoría de los votantes a las urnas, especialmente adultos mayores y personas en situación de discapacidad que contaron con voto asistido.

En ese contexto, a eso del medio día, en la Escuela República de Israel y en el Liceo Bicentenario se vieron obligados a cerrar de manera momentánea las puertas por el aforo y la tardanza al momento de sufragar.

En relación con las medidas sanitarias, diario La Tribuna constató en terreno que en la mayoría de los recintos se mantuvo el uso obligatorio de la mascarilla, aplicación de alcohol gel, toma de temperatura y distancia física entre los electores.

Según las declaraciones de distintos delegados de locales, de manera general, el proceso transcurrió de manera expedita, sin mayores inconvenientes y priorizando el ingreso de adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

A las 18.00 cerraron la mayoría de las mesas en la provincia de Biobío, para dar inicio al conteo de votos a viva voz.

Situaciones particulares

Si bien el panorama evolucionó con tranquilidad, la jornada no estuvo exenta de situaciones fuera de lo común.

En la Escuela Colonia Árabe de Los Ángeles, un votante reclamó asegurando que se le entregó su voto doblado y cerrado y además, que la cámara secreta se encontraba visible a otras personas.

El hecho, se registró en la mesa 105, donde la delegada de local, Camila González, desestimó el reclamo indicando que “el caballero vino a sufragar, ingresó a su mesa y uno de los vocales le entregó su voto doblado para que pudiera pegar el sello, para que siguiera la ruta del doblado. Esto le molestó que estuviese pre-doblado pero el voto nunca fue cerrado, nunca se le entregó cerrado”. En tanto, pasadas las 10,15 horas finalmente se cambió la ubicación de la cámara secreta. “Este establecimiento tiene distintas salas y no todas tienen el tamaño adecuado, y el espacio suficiente para establecer una urna u otra. Si la colocamos en una posición, puede que la luz no dé en el lugar de votar, y hay gente que no ve. Se estableció de ese lado porque llegaba más luz. Luego se subsanó, y quedamos que ya no se movía y si hay alguien que no ve, se verá la situación”, expresó, al tiempo que fue enfática en precisar que “es imposible que alguien más pueda ver, porque existen los metros suficientes entre la mesa y la cámara, y las demás personas no ven porque están fuera de la sala. Nadie te iba a ver tu voto, por la distancia que había entre vocales y gente que estaba afuera”, enfatizó.

En otro establecimiento -la Escuela Colonia Árabe de Los Ángeles-, un hombre designado como vocal de mesa, dio la excusa que iba a al baño y se retiró del local sin autorización del presidente de la mesa o del delgado electoral. La situación fue denunciada a carabineros.

