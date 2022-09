Ex convencionales del distrito 21 comentaron triunfo del Rechazo

Si bien la Convención Constituyente plantea una serie de derechos, la posible división de Chile requeriría de nuevos organismos encargados de velar por ellos y nuevos lineamientos en esta materia.

Luis Barceló, independiente en cupo PPD: “En realidad, no hay nada más que reconocer hidalgamente el legítimo triunfo del rechazo. La ciudadanía ha sido contundente, en realidad, ha sido una paliza. No lo esperábamos porque había un proyecto constitucional que consagraba derechos sociales, lo que podía significar que la sociedad nos diera su apoyo. Tendremos que ver cómo se avanza con los cambios sociales que es urgente realizar en el país, especialmente en tratar que Chile sea un estado social y democrático de derechos.

Voy a ser bastante auto-flagelante. Participé en la Convención y tengo una cuota de responsabilidad en lo sucedido pero acá hay una cuota mayor de responsabilidad de parte de aquellos convencionales que hablaron con mucha estridencia sobre una serie de cosas: valores patrios, sobre el himno y la bandera, hablaron desde la ducha. Hay una serie de temas que pueden ser baladí para muchos pero a la gente común y corriente eso les llega y afecta. El comportamiento de muchos convencionales incidió en la forma de valoración del texto. Hay una cuota de responsabilidad de muchos convencionales jóvenes que extremaron el lenguaje y el contenido del texto.

Además, la propuesta tenía algunos problemas que, en lo personal, no me causaban mayores perjuicios porque se podían superar a través de modificaciones constitucionales pero la gente no lo entendió así.

Hay temas a nivel de equilibrios gubernamentales que generaron dudas y nos pasó la cuenta. También en temas como la plurinacionalidad que no quedó debidamente estructurado y definido que también nos pasó la cuenta.

En consecuencia, espero que el día de mañana, todos los partidos políticos y los sectores sociales y productivos, se pongan de acuerdo para tener una nueva constitución porque es evidente que la del año ’80 no está en condiciones de satisfacer las demandas de los chilenos.

Es importante que todos los sectores conversen, tengan una visión de país y se llegue a acuerdo en los derechos sociales que es el tema que la ciudadanía reclamó.

Lo que sucede siempre es para mejor. Si el pueblo chileno lo ha decidido de manera tan contundente, no queda más que aceptarlo”.

Paulina Veloso, Militante de Renovación Nacional: “Un proceso muy bien llevado a cabo. Los distintos partícipes, tanto los votantes como los encargados, estamos muy emocionados por la confianza depositada por la ciudadanía al rechazar. Eso es algo sumamente importante para que los políticos que están tomando decisiones entiendan que la gente no votó rechazo a secas, votó rechazo con miras a que se produzcan los cambios sociales que se requieren.

La verdad esperábamos que fuera un resultado estrecho. Sí esperábamos un resultado positivo, confiados en Dios en que en este proceso podíamos llevar al corazón de los chilenos y chilenas para que entendieran cómo nos afectaba esta propuesta de texto constitucional.

Lo que va a pasar es que los personeros de la derecha han sido citados a La Moneda a tener una reunión de trabajo para continuar con el proyecto constituyente. Esta es una etapa donde la ciudadanía rechazó una mala propuesta pero el proceso continúa. Se abrió una puerta que no se debe cerrar, que se debe escuchar a la gente y cuáles son sus reales necesidades. En ese sentido se va a comenzar a trabajar desde mañana (hoy lunes)”.

Javier Fuchslocher, Independiente No Neutrales: “Hay que respetar lo que la ciudadanía ha planteado en las urnas y es la forma en que los chilenos y chilenos resolvemos nuestras diferencias en democracia. Se decidió que este texto no es que el país quiere para una nueva constitución.

En una evaluación personal y de fondo, fue una campaña dispareja pero debemos entender también el mensaje que entrega la ciudadanía. Aunque teníamos un buen texto que entrega una carta de derechos sociales del siglo XXI, hay que seguir adelante. La ciudadanía se ha manifestado que quiere una nueva constitución y este texto servirá de base para lo que quiera construirse el día de mañana con todos los sectores políticos donde esperamos que existe una participación de la ciudadanía en este proceso que no se detiene, que continúa.

Respeto profundamente a Luis Barceló pero comparto su punto de vista. Hay otros elementos relevantes, como la gran campaña de desinformación en torno a la propuesta. Quienes estuvimos día a día informando en la calle, contamos la realidad y certeza jurídica con la que muchos trabajamos, a partir de un trabajo muy serio, salvo algunos convencionales que no representaron a la mayoría de la Convención.

Respetamos la voluntad popular porque somos demócratas de corazón y lo que se manifestó fue lo que puede suceder en las campañas en general. Se puede ganar pero esta vez la opción Apruebo perdió.

Pese a todo, también nos instamos a seguir trabajando en una carta constitucional nueva, que nos permita tener justicia, equidad e inclusión en nuestro país. Esa será nuestra tarea de donde tengamos que hacerla. En la derrota, todos son generales y pueden opinar lo que se estime desde su perspectiva.

Creo que acá hubo un esfuerzo colectivo. No era fácil reunir 103 votos para tener una propuesta que fuera entregada con seriedad para plebiscitar ante el país”.