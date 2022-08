“No hay nada en esta propuesta de Constitución que le mejore la salud a los chilenos” dijo René Merino Blanco, médico cirujano de la Universidad de Chile

“No me parece mal lo que está escrito como propuesta. A mí lo que me complica es que tengamos 18 meses para trasladar 3 millones y medio de personas a un sistema estatal que no funciona”.

La afirmación corresponde a René Merino Blanco, médico cirujano de la Universidad de Chile, quien participó en el programa “+Constitución: No te restes, súmate informado” el miércoles 24 de agosto.

En el espacio de conversación, entrevistas y análisis, que se emite a través de radio San Cristóbal y las plataformas de diario La Tribuna, el profesional se refirió al Sistema Nacional de Salud que se establece en la propuesta de nueva Constitución, “de carácter universal, público e integrado” según indica el texto final.

“En definitiva, lo que ocurre con la propuesta constitucional es que todos vamos a pasar a estar en un solo sistema estatal”, detalló René Merino, añadiendo que dicho proceso se plantea que ocurra en un plazo de 18 meses.

Expuso que “desaparece cualquier tipo de asegurador privado, como las Isapres, desaparecen por completo. Eso significa que el 7 por ciento para salud que aportamos todos los meses va a ir a un fondo único estatal. Más o menos 3 millones y medio de personas que hoy están en el sistema privado se van a transferir al sistema público de salud”.

En relación a esto, el médico se preguntó qué ocurrirá con Fonasa o la institución que lo reemplace; y en qué situación quedarán las clínicas privadas, con potenciales cobros elevadísimos para sus pacientes. “Fonasa tendría que cubrir una parte del costo en una clínica y el resto lo tendría que pagar uno. Esto probablemente haría que el costo para los que hoy están en Isapres sea absolutamente inviable”.

UNA PREOCUPANTE REALIDAD

Para René Merino, el sistema de salud en el país viene hace mucho tiempo colapsando, por lo que a su juicio no se producirían llamativos cambios de aprobarse el texto constitucional el 4 de septiembre. “Hoy día, si no tienes una de las patologías GES, el tiempo de espera para una cirugía o atención es muy largo. Lo que se hace bien en Chile es la atención primaria, de urgencia”, argumentó.

Advirtió que “el problema está en la atención secundaria y terciaria, con el paciente hospitalizado, o la señora que debe operarse de várices y tiene que esperar dos años; o la que tiene un dolor de cabeza y requiere un neurólogo, a quien debe esperar por seis meses para una hora, otros seis meses para hacerse un scanner, y un año y medio para que le diagnostiquen un tumor cerebral. Esa es la realidad actual del sistema de salud público”.

De la misma manera, el profesional sostuvo que “el 80 por ciento de los chilenos no tiene ninguna posibilidad de elegir nada. Le van a quitar la posibilidad de elegir solo a un 20 por ciento”, manifestó en alusión a quienes pertenecen a Isapres. “Nunca ha tenido el 80 por ciento de los chilenos ningún tipo de elección en salud, eso no existe”, reiteró.

PRESTADORES PRIVADOS

A raíz de lo anterior, y en caso de aprobarse la propuesta constitucional, René Merino expuso que el sistema privado de salud entrará en un escenario difícil de predecir. “Como está establecido que solo será el Estado el que va a recibir las cotizaciones de salud, desaparecen las Isapres; y dice (la propuesta) que una persona podrá elegir en qué institución atenderse, si pública o privada. La pregunta es cómo será esa atención con Fonasa en una institución privada”.

Aseveró que pese a las modificaciones que se pretenden aplicar a través del texto constitucional, el sistema de salud chileno “no va a cambiar” para la gran mayoría de los chilenos. “No cambia nada de lo que está mal hoy día, nada”.

Paralelamente, precisó que “en salud hay un montón de buenas intenciones; pero a la larga, la única manera que tenemos de resolver la salud del 70 por ciento de los chilenos que se atiende en el sector público, asumiendo que hay un porcentaje de Fonasa que se atiende en el sistema privado, la única manera es inyectarle recursos al sistema. Aquí la salud es muy cara”.

En opinión de Merino, “no solo las personas no van a poder elegir lo que nunca han elegido, sino que además su sistema va a ser peor. Si le agregas 3 millones y medio de personas a un sistema que ya está reventado, lo revientas más. No hay nada en esta propuesta de Constitución que le mejore la salud a los chilenos, nada”.

PUEBLOS INDÍGENAS

René Merino también tuvo palabras para referirse a los planteamientos en cuanto a los pueblos originarios. “Me parece bien que se respete las visiones de los pueblos indígenas respecto de sus maneras de mirar la salud, que tengan ciertas prácticas que le son propias, sin que eso evidentemente dañe la salud general de la población”.

No obstante, independiente de lo anterior, añadió que “el parto sigue teniendo que ser atendido por un profesional de la salud, y el control de niño sano se tendrá que seguir haciendo como hasta hoy día, porque esas cosas se hacen bien”.

Finalmente, en relación al ambiente actual entre quienes se desempeñan en el sistema de salud, el especialista afirmó que “es de incertidumbre” por los eventuales cambios que se podrían comenzar a producir.