Renuncia ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega

Durante la jornada de hoy se dio a conocer una llamada telefónica que habría tenido Tania Santis, asesora de la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Según la transcripción difundida, la asesora señaló que la ministra “me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”.

“A ver, a ver, a ver ¿Y cómo consiguió mi número?¿Usted o la ministra?”, continúa la transcripción. A esto, Santis habría contestado: “Le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial”.

El texto finaliza con un acuerdo para seguir en contacto.

Héctor Llaitul: “Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo”

Tania Santis: “Ya, perfecto. Cómo no. Gracias”.

Al respecto el Presidente Gabriel Boric señaló en rueda de prensa desde la comuna de Tierra Amarilla que: “He tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social Jeanette Vega, porque quiero que sepan que como Presidente de la República debemos ser cuidadosos del fondo y también de la forma. Y que los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra”.

“Tengo la convicción de que en esta materia las señales que demos y las señales que dé yo en particular deben ser claras. Sí al dialogo, no a la violencia. Quienes no entiendan esa premisa básica tienen el deber de enfrentarse a las instituciones del estado de derecho que nosotros desde el Gobierno vamos a defender en la Araucanía, en Arauco y en todo Chile”, afirmó la máxima autoridad del país.