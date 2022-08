Coordinador de Consejo Político Mapuche: “Nosotros queremos los derechos indígenas, pero no de esta forma”

En entrevista con radio San Cristóbal, el coordinador del Consejo Político Mapuche del Wallmapu –presente en seis regiones del país- y coordinador del Consejo Político de Primeras Naciones, Fernando Rodríguez abordó el concepto de Plurinacionalidad de la propuesta de Nueva Constitución, donde indicó que el texto no refleja el sentido que buscaban de compartir y enriquecer al país con su cosmovisión mapuche, donde enfatizó que “esto pasa a llevar a los chilenos no indígenas”.

Recordemos que el Consejo Político Mapuche se encuentra en las regiones Metropolitana, del Biobío, de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, mientras que el Consejo Político de las Primeras Naciones reúne a otros pueblos originarios, y está presente en todo el país.

“NOSOTROS QUEREMOS DERECHOS, PERO NO DE ESTA FORMA”

En este caso indicó que “nosotros queremos los derechos indígenas, por supuesto que los queremos, pero de esta forma en como están expuestos en este texto no, porque esto pasa a llevar a los chilenos no indígenas. Esto es como una casa, en donde yo soy dueño de hacer lo que quiera dentro de mi sitio, pero no puedo poner una pared o un techo hacia la casa del vecino porque voy a limitar y afectar su independencia, y eso es lo que está haciendo esta propuesta constitucional”.

En esa línea agregó que “nosotros no sabemos cómo puede ser posible que la consulta indígena tenga que dar la aprobación que pueda seguir avanzando el país en distintas materias, cómo puede ser posible que nosotros tengamos escaños reservados en instituciones que son del Estado, o sea ¿Por ser indígena voy a tener espacio dentro de un ministerio? No puede ser posible eso. Nosotros queremos escaños reservados, pero en elecciones populares, pero no de esta forma. Acá se habla de justicia indígena, pero no se están estableciendo ni definiendo los parámetros, y eso no puede ser”, enfatizó Rodríguez.

El coordinador del Consejo Político Mapuche puntualizó que “nosotros los pueblos originarios queremos paz, somos pueblos de paz, un pueblo de trabajo, un pueblo de buen vivir, y esta constitución solamente nos va a dividir y no va a traer la paz, y la paz es totalmente necesaria para que la gente se atreva a invertir y los empresario se atrevan a invertir en la provincia de Arauco, en la región de la Araucanía que son los sectores más pobres del país, entonces necesitamos crecimiento y salir adelante, por lo que esta constitución no nos sirve”.

“VEÍAMOS LA PLURINACIONALIDAD COMO ALGO BUENO”

Al abordar el concepto de Plurinacionalidad que quedó plasmado en el texto, Rodríguez comentó que “nosotros veíamos la Plurinacionalidad como algo bueno para el país porque iba a permitir que los chilenos no indígenas también conocieran nuestra cosmovisión, la apoyaran y se enriquecieran con ella, y esa era la idea, y la Enama (Corporación Mapuche) desde el 2014 está solicitando la plurinacionalidad en el país, pero vista desde ese sentido, y nunca como se planteó acá”, sostuvo.

Junto con ello agregó que “todos los derechos indígenas tienen que estar basados en la declaración de derechos humanos de la ONU del 2007 donde dice que solamente tenemos autonomía en los temas que a nosotros nos afectan, y donde además se agregó en el artículo 46 que nada puede ir en contra la unidad e integridad del Estado, por lo que se deben respetar estos artículos de la ONU porque son derechos internacionales y donde Chile también se hizo parte, pero que los convencionales no respetaron eso”.

NUEVO PROCESO CONSTITUCIONAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS

Por último, al ser consultado sobre un eventual nuevo proceso constitucional, Fernando Rodríguez puntualizó que “nosotros lo vemos con la participación de los pueblos originarios, creemos que el tema de los pueblos originarios vino para quedarse y tenemos que aprender a convivir con ellos, y es por eso que nosotros hemos estado como consejo político mapuche en conversaciones con los presidentes nacionales de los partidos, también así con instituciones de la sociedad chilena para ir viendo de qué forma, en el caso de que gane el rechazo, podemos ir instaurando en la sociedad chilena y su conducción los derechos indígenas (…) y entendemos que debe ir paso a paso, y con el consentimiento de la ciudadanía chilena, que son nuestros hermanos”, finalizó.