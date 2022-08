Fundación mapuche afirma que propuesta Constitucional "va a provocar mayor violencia”

El mapuche y presidente de la Fundación Rakizuam Hugo Alcamán en entrevista con radio San Cristóbal abordó materias relacionadas con la propuesta constitucional, donde enfatizó que el texto confronta a los pueblos originarios con el chileno no mapuche, agregando que “eso va a provocar mayor violencia”.

Junto con ello, elvocero, de profesión ingeniero comercial, agregó que al intentar participar y presentar propuestas en la redacción de este texto “fuimos discriminados por nuestra propia gente”.

“VA A PROVOCAR MAYOR VIOLENCIA”

Al abordar el proceso de la Convención Constitucional indicó que “teníamos mucha esperanza en esta propuesta constitucional, nosotros estuvimos trabajando desde el primer día, decuando se firmó el acuerdo por la paz y participamos muy activamente en lograr los escaños reservados, también en la elección de los convencionales, y luego hicimos un tremendo esfuerzo y estuvimos un año con una oficina a una cuadra del ex Congreso y siguiendo día a día este proceso, por lo que conocemos todo el proceso y cómo se desarrolló, por lo que desde ese conocimiento real decimos con mucha tristeza que debemos rechazar esta propuesta constitucional”.

A lo anterior agregó que “nosotros como pueblo mapuche y originario hace muchos años que estamos luchando y peleando el reconocimiento constitucional y el ejercicio de nuestros legítimos derechos, entonces tener que rechazar esta Constitución, que ha sido calificada de indigenista, ya que efectivamente se nos otorgan derechos y mucho más, entonces el rechazarla nos genera una sensación de tristeza”.

Al abordar en detalle este punto, Hugo Alcamán comentó que “nosotros demandamos nuestros legítimos derechos que están establecidos en la carta de los derechos indígenas de las Naciones Unidas del 2007, pero esta propuesta va más allá y se salta el artículo cuatro, que dice claramente que nuestros derechos tienen que estar en nuestro ámbito de acción y no más allá, y esta propuesta va mucho más allá, nos confronta con el chileno no indígena, nos confronta con el resto del país, y eso va a provocar mayor violencia y mayor confrontación”, precisó.

“FUIMOS DISCRIMINADOS POR NUESTRA PROPIA GENTE”

Al ser consultado sobre su participación en el proceso constitucional y las propuestas presentadas desde la Fundación Rakizuam, Alcamán comentó que “nosotros presentamos propuestas, solicitamos audiencias y fuimos discriminados por nuestra propia gente, es impresionante la discriminación que hicieron los convencionales pero se entiende porque están desgraciadamente contaminados por la ideología”.

En este punto enfatizó que “entonces claramente nuestros convencionales se dejaron llevar por la ideología y no por la cultura ni la sabiduría mapuche, y finalmente hicieron esta propuesta absolutamente ideológica, y cuando hablo de ideológica es porque el término de plurinacionalidad no es de mayor importancia ya que esto es convocar y reconocer de alguna manera a los pueblos originarios, pero la forma en que la instalaron nos llevará a la confrontación”.

Por último, Hugo Alcamán se refirió a la “tercera vía” en el caso de un eventual triunfo del rechazo. En este sentidoprecisó que “para nosotros ha sido difícil tomar esta decisión de rechazar, porque esta propuesta nos da todo y más allá, y el más allá es lo peligroso porque pasamos a llevar los derechos de los chilenos, por lo que tenemos que ser responsables ya que vamos todos en este barco y no sacamos nada con tener todos los derechos, si este barco se hunde, por lo que nosotros no queremos eso”. En esta punto profundizó que “nosotros estamos en una encrucijada ya que el aprobar significa aprobar los caminos para la violencia, y el rechazar es volver atrás, y acá le hacemos un llamado a los partidos de derecha que no se olviden de nosotros, nosotros estamos siendo generosos por Chile, renunciando a derechos, estamos siendo muy criticados por nuestra gente que está más ideologizada o que están más ignorantes, por lo que tenemos que pedir que si esto se rechaza se debe redactar una nueva Constitución, donde estemos instalados los pueblos originarios. No podemos quedar fuera y debemos ser reconocidos”, finalizó.