Firman carta con compromisos por la Paz y la Seguridad a Agrupación “No Mas Víctimas”

El senador por la región del Biobío junto a otros parlamentarios firmó una carta de compromisos constitucionales junto a la agrupación de víctimas de hechos de violencia la jornada de este martes.

El senador manifestó que “en lo personal le quiero agradecer a las víctimas del terrorismo y la delincuencia que el día de hoy nos hayan ayudado a tocar una campana de alerta en relación a que la propuesta de Nueva Constitución debilita significativamente la posibilidad de tener un Chile más seguro, así que muchas gracias a ellos por esa valentía y por la iniciativa de ayudarles a advertirles al país de esa situación”.

Con estas palabras el Senador UDI Enrique van Rysselberghe apoyó y firmó en el Congreso la carta con 10 Compromisos Constitucionales por la Paz y la Seguridad de la Agrupación “No Mas Víctimas”.

Entre las integrantes de la agrupación está Ana María Martínez, Viuda de Jorge Maulén Vásquez, quien fue asesinado por encapuchados camino a Tirúa “Nuestra vida era tranquila hasta que el día 13 de diciembre del 2018, íbamos trabajando camino a Tirúa, y nos disparan, dando de lleno en el rostro de mi marido. Nuestras vidas cambiaron rotundamente, pero con fuerza y fe salió adelante hasta el 10 de mayo 2019, le dieron alta parcial, para seguir rehabilitación ambulatoria. Una vez en casa no pasaron mas de 5 horas y fallece mi marido. No ha sido noticia, no somos escuchados, solo queremos justicia, no nos dejen en el olvido”, sentenció Ana María Martínez.

Asimismo, el integrante de “No más Víctimas” y actor Cristian de la Fuente agregó: “Yo en lo personal fui víctima de la violencia y creo que de una violencia muy dura porque no hay nada peor que ver que quien sufre esa violencia es la persona que uno más ama en su vida, que en este caso es mi hija. Lo que está pasando hoy, creo que es algo muy importante. Este país el 18 de octubre salió a la calle y la gente le pidió al Gobierno que quería hacer un cambio. Ese proceso de cambio se hizo, pero lamentablemente no se hizo como ese 80% quería, sino hoy en día el apruebo estaría ganando con un 80%, obviamente hubo cosas que no se hicieron bien, pero la sociedad civil ha demostrado que cuando se une y se une con los políticos y los políticos dejan de lado sus partidos y dejan de lado la camiseta que los representa y se unen por un ideal, se logran milagros”, acotó.