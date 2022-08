Legisladores del distrito 21 comentaron polémicos dichos de ministra Siches

Los legisladores del distrito 21 abordaron las polémicas declaraciones de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien se refirió a las cifras de violencia en la Macrozona Sur en las administraciones anteriores, en el marco de la discusión por la prórroga del estado de excepción.

Aludiendo a parlamentarios de oposición, aseguró que “esto lo quiero recalcar porque parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza, o realmente pareciera que todo partió desde cero, peor hubo cuatro años en donde de 400 eventos de violencia llegamos a más 1.700. Entonces claramente no nos fue muy bien”.

“MATONAJE POLÍTICO”

La diputada del distrito 21 Flore Weisse (UDI) lamentó que frente a las “improvisaciones e ineficiencia del gobierno, hoy día le sumamos el matonaje político. Una ministra del Interior que se atreve a insultar a los 155 diputados y diputadas en sala, no había ocurrido hace muchos años al decir que nos pegamos en la cabeza”.

Ironizando con los dichos de la secretaria de Estado, afirmó que “nos pegamos en la cabeza, pero por levantar la voz por las víctimas de la violencia y el terrorismo en nuestra región. Lo seguiremos haciendo siempre y no toleraremos la falta de respeto que esta ministra ha tenido con nosotros. Nosotros trabajamos por quienes representamos, por las víctimas, esas mismas víctimas que ella no ha querido escuchar”.

Flor Weisse

LLAMADO AL ORDEN A UNA MINISTRA

Por su parte la diputada Joanna Pérez (DC) hizo notar que “es primera vez que la cámara hace un llamado al orden a una ministra de Estado después del retorno a la democracia en 32 años. Ella ha solicitado y pedido disculpas a la cámara, y se valor que reconozca un error, somos un poder distinto y también importan las formas, en cómo nos relacionamos”.

Sin embargo, insistió en que “hay un tema de fondo que era justamente renovar el Estado de Excepción, y el gobierno, más allá de que hay temas que vienen de larga data y que no responden sólo a este gobierno, es al actual gobierno al que corresponde hoy día gobernar en esta materia, restablecer el Estado de Derecho y generar y buscar todos los instrumentos entre todos los poderes del Estado para resguardar ese orden público y la seguridad de las personas”.

Joanna Pérez

PETICIÓN DE RENUNCIA

El diputado Cristóbal Urruticoechea (Partido Republicano) dijo aceptar la petición de perdón por parte de la ministra “pero no le creemos, absolutamente no le creemos, que haya pedido perdón se debió a un acuerdo que se tomó en el comité. Ella no lo siente, y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, cientos de veces ha tenido que pedir perdón por la presión que le pone un país frente a sus errores una y mil veces”.

El legislador afirmó “nosotros ya no soportamos esta situación y le pedimos a la ministra derechamente que dimita, y si no lo hace al Presidente de la República que de una vez por todas entienda que hay un país que sufre, y deje sus amistades de lado”.

“Lamentamos también lo que nosotros veíamos venir cuando acusábamos constitucionalmente a la ministra del Interior, y que en ese minuto los diputados no hayan apoyado a un país, entonces cuantas desgracias como esta vamos a tener que seguir soportando, hasta cuando Chile va a tener que seguir soportando a aprendices de gobernantes”.