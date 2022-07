Diputada Medina y rechazo a proyecto de infraestructura crítica: "Había cambiado bastante"

La diputada del distrito 21 Karen Medina (PDG) se refirió la mañana de este sábado al proyecto de infraestructura crítica que finalmente no alcanzó los votos suficientes, siendo rechazado por parte de la cámara baja el veto presentado por el ejecutivo.

En este caso, la diputada Medina indicó que “la verdad es que yo me abtuve en el proyecto. La recomendación de nuestro equipo legislativo es que el proyecto inicial habia cambiado bastante a lo que se ofrecía hoy día, y venía a proteger en gran parte a infraestructura, y no a las personas, y se hablo en su momento, y algo que el gobierno no pudo aclarar, si frente a este proyecto se sacaba el Estado de Excepción, y eso nos preocupó”, precisó.

Junto con ello agregó que “en realidad hoy día el gobierno no tenía un reglamento claro de cómo lo iba a aplicar, creo que fue falta de comunicación por parte de ellos para darnos a nosotros la seguridad de apoyar este proyecto”, enfatizó.

Junto con ello, y en el marco de la conmemoración del día del camionero realizado en Los Ángeles, la diputada enfatizó que “hoy día me encontré con la senadora Aravena, y efectivamente me comenta que lo van a volver a ingresar con varias modificaciones, así que estamos super abiertas a verlo y a apoyar lo que sea necesario, pero necesitamos proyectos claros y leyes claras, no leyes que nazcan para no ser aplicadas y que no den resultados”, finalizó.