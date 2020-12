Firmas en pandemia dificultan llegada de los independientes a la papeleta constituyente

El Diario Oficial publicó, bajo firma del director nacional del Servicio Electoral, Raúl García, que la cantidad de firmas legalizadas y mínimas que necesita un candidato independiente y una lista independiente para las elecciones del 11 de abril de 2021, donde además de alcaldes/as, concejales/as, gobernador/as se podrá votar por los Convencionales Constituyentes.



De esta manera el Diario informa: “Determínase que las cantidades mínimas necesarias de patrocinantes de candidaturas independientes para las elecciones de Convencionales Constituyentes que se celebrarán el 11 de abril de 2021, son las cantidades que se indican”.



Para definir las cifras, el Servel se basó en las elecciones de diputados de 2017 que, en el nuevo distrito 21, votaron 213 mil 600 ciudadanos.

Así el 0.4 por ciento de esa cifra es el porcentaje de firmas legalizadas o ante notario que necesita cualquier persona independiente que quiera ser candidato a Constituyente.



En paralelo, el distrito 21 no superará las 6 listas, por lo que un grupo de ciudadanos que quieran ir dentro de un pacto como independiente o una lista de independientes deben hacer el mismo trámite pero deben llegar al 1,08 por ciento de los votantes de 2017.



En paralelo, partidos de oposición como la Democracia Cristiana y el Partido por la Democracia, han resuelto incluir a independientes dentro de sus listas a objeto de evitarles el tema de las firmas en medio de una pandemia.

LA DEMOCRACIA CRISTIANA



La falange en Los Ángeles es presidida por Patricio Pinilla, quien tras ver la publicación del Diario Oficial, reconoció que la cifra es accesible en cualquier momento de la historia, menos en tiempos de pandemia.



“Parece un poquito excesivo, no tanto por la cantidad, sino por los tiempos en que se está entregando esta información”, comenzó relatando Pinilla. A su juicio, “los independientes van a tener que iniciar un proceso de recolección de firmas en un muy breve plazo, poco más de un mes y no es tan fácil, en medio de la pandemia para las personas ir a una notaría a que tengan que firmar presencialmente ante un notario su patrocinio a una candidatura, nos parece que eso puede ser una limitación de entrada”.



En cuanto a las críticas a un proceso que excluiría a los independientes, el presidente de la DC angelina manifestó el espíritu de su partido en esta materia: “La Democracia Cristiana en general es partidaria que los independientes puedan participar, ya sea en listas apartes, de manera individual o que puedan ser parte de las candidaturas que llevan los partidos políticos”.

En ese sentido señaló que “cuando un partido político, lleva a independientes, por lo menos en el caso de la Democracia Cristiana, no se le pide más que un marco programático común al que plantea el partido, pero ya en el desempeño de sus funciones, de sus tareas en el cargo que sea, mantiene su condición de independiente”.



En consecuencia, concluyó que “las tres modalidades de competir, independiente solo, en lista de independientes o en lista bajo el amparo de un partido, nos parecen correctas y promovemos la participación de estos independientes”.



Sin embargo a la hora de referirse a las cifras y los plazos, Pinilla aclaró que “Nos hubiese gustado que se hubiesen flexibilizados estos, desde el punto de vista de la cantidad de firmas considerando los tiempos en los que estamos y la situación de pandemia, también flexibilizado la forma en que se podrían haber obtenido, quizás de manera electrónica con clave única del Registro Civil u otras para darle mayor flexibilidad al independiente, de manera que ellos no se sientan excluidos del proceso, sino que se sientan completamente integrados y puedan dentro del marco democrático presentar sus opciones”.



EL PPD Y SU 50%



En el caso del Partido por La Democracia, la historia se definió a nivel nacional cuando la mesa de la colectividad decidió dejar el 50 por ciento de sus cupos para los independientes que quieran ser candidatos a la Convención Constituyente.



Así el analista del programa de Radio San Cristóbal “Momento Republicano” y vicepresidente nacional del PPD, Rodrigo Daroch reiteró que “el PPD dentro de su mesa nacional, adoptó la decisión de entregar el 50% de sus cupos de candidatos constituyentes a independientes”.



La idea de la colectividad, detalló, es “dejar un espacio de representación popular a personas que no tengan la vinculación partidaria, entregándoles así una oportunidad para que sean candidatos sin tener que dar la vuelta larga de cumplir las firmas y patrocinios exigidos por la ley electoral en un plazo acotado de tiempo”.



El ex gobernador de Arauco (la otra mitad del Distrito 21) hizo un llamado a los demás partidos para que sigan el ejemplo.



“Hacemos un llamado a que esta iniciativa asumida por el PPD debiera ser una norma establecida por todos los partidos políticos nacionales”.



En este sentido agregó que “para esta elección de constituyentes, hoy necesitamos que quienes sean nuestros 155 representantes que elaboraran la nueva Carta Magna de nuestro país, sean personas con arraigo político-social pero por sobre todo con la Independencia Partidaria”.



Para predicar con el ejemplo el PPD ya ha definido dos candidatos independientes para ser constituyentes.



El primero de ellos es el ex gobernador de Biobío bajo el gobierno de Michelle Bachelet, Luis Barceló.



En tanto, por el distrito que incluye la comuna de Renaico se ha considerado la candidatura de la ex delegada provincial de Educación de Bachelet, Mónica Colin.



Al cierre, Rodrigo Daroch indicó que: “La gran mayoría de participantes que tuvimos en el último plebiscito en nuestra región del Biobío cifra superior a los 600 mil votantes, nos dieron una señal muy clara del desgaste de la política, pero por sobre todo de generar cambios profundos en la sociedad chilena”.