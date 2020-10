Diputada Pérez por Ley Anticortes: “Le pedimos al Gobierno que no sea un obstáculo”

La presidenta de la comisión de Gobierno Interior y autora de la ley #AntiCortes -que ha permitido evitar la suspensión de servicios básicos por no pago y prorratear las deudas – apoyó la propuesta de los senadores de oposición, encabezados por Yasna Provoste, considerando la necesidad de prorrogar los beneficios y apoyar de esta forma a las miles de familias chilenas afectadas por la pandemia. La ley concluye su plazo de prohibición de no corte de los servicios, el 8 de noviembre próximo.



La parlamentaria manifestó su preocupación por la situación que siguen viviendo miles de familias por los efectos de la pandemia y aseguró que “a la brevedad debemos extender el periodo de vigencia de la ley; la pandemia continúa y debemos apoyar a los ciudadanos que siguen sin trabajo o con recursos disminuidos”.



Al respecto, Joanna Pérez señaló que “lejos de terminar, esta pandemia sigue afectando a millones de chilenas y chilenos. Necesitamos extender con urgencia la vigencia de la ley que aprobamos y que nos costó tanto despachar debido al fuerte lobby de las empresas. Le pedimos, desde ya al Gobierno, que no sea un obstáculo y que no se oponga a esta justa prórroga, tal como ocurrió cuando estábamos tramitando la ley”.



“Esta ley no es solo para el 60% más vulnerable, sino que también para las pymes, para bomberos, para organizaciones sociales sin fines de lucro. Necesitamos entregar certezas de que no van a tener cortados sus servicios básicos y de poder repactar esas cuentas una vez terminada la pandemia”.

Al finalizar la parlamentaria enfatizó que “no cabe duda que será necesario, también, extender la vigencia de otras leyes, como el postnatal de emergencia, el Gobierno tiene que entender que es necesario extender la vigencia de otras leyes y de varias medidas que contribuyan a apoyar a las familias y que no puede seguir llegando tarde”.