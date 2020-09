Anuncian un sumario sanitario a diputada por evadir control carretero en Ñuble

La diputada Loreto Carvajal será sometida a un sumario sanitario para investigar la denuncia en relación a que este sábado habría evadido un control carretero en Yungay (región de Ñuble), que realizaban Carabineros y el Ejército en el kilómetro 444 de la Ruta 5 Sur.

En entrevista con un medio de comunicación, la parlamentaria del PPD expresó que “yo soy diputada de Cabrero, de Yumbel y de toda la región de Ñuble, y como tal he ejercido de manera presencial mis labores, no solo en el Congreso (…), sino que también de manera presencial en el distrito”.

Asimismo, en su Twitter la diputada publicó lo siguiente: “Intendente @Arrau con más fuerza seguiré fiscalizando y haciendo la pega ! Estamos en estado de excepción NO en dictadura ..No me inhibiré de trabajar en la región por la gente ,el retroceso y la acciones en pandemia q ya suman más de 100 fallecidos requiere gestión verdad .!”

En tanto, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, reconoció la situación durante el informe de hoy del Minsal sobre la pandemia.