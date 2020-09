PPD pidió la renuncia del coordinador de la macro zona sur, Franciso Merino

El vicepresidente del PPD, Rodrigo Daroch también fue gobernador de Arauco en primer gobierno de Michelle Bachelet, por tanto no solo tiene voz desde el mundo político de oposición, sino también desde el conocimiento empírico.



Así entonces, Daroch fue claro al repasar lo que ocurre en una provincia que conoce al detalles: “La provincia de Arauco hoy se encuentra secuestrada por la violencia y el terror, esto no tiene nada que ver si es conflicto mapuche o no, aquí están ocurriendo delitos flagrantes que ni la inteligencia policial ni menos el gobierno han tenido la capacidad de precaver ni menos frenar, ocurriendo todo lo contrario ir en aumento y ahora con una lamentable pérdida fatal como lo de anoche en la comuna de Cañete sector rural de Lloncao”



Por lo mismo fue claro y pidió la salida de su cargo de Francisco Merino: “solicitamos que el coordinador de seguridad de la Marco Zona Sur dé un paso al costado, lo cual ha quedado demostrado el rotundo fracaso de la decisión del gobierno de generar un cargo sin ninguna atribucion ni jerarquías y menos sin de mando sobre las policías.



Solicitamos al gobierno que vuelva a restablecer el estado de derecho y entregue la seguridad pública a un territorio donde pide a gritos que el gobierno y las policías cumplan su rol institucional”.