Navarro y Harboe criticaron actuar del gobierno en el paro de camioneros

El senador Alejandro Navarro (PRO) ingresó una denuncia a la Fiscalía regional de Biobío en contra del Intendente Sergio Giacaman, por el delito de omisión establecido en el artículo 175 del Código Penal, que obliga a autoridades a denunciar un delito que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones.



Para Navarro, “los hechos denunciados partieron el 27 de agosto con el bloqueo de carreteras por parte de un gremio de camioneros. El intendente ha hecho caso omiso y no ha realizado denuncia alguna. Queremos que la fisclaía investigue por qué la primera autoridad de la región, en conocimiento de hechos gravísimos, como son el corte e interrupción de la libre circulación de personas y vehículos, establecido y sancionado en el Código Penal en el artículo 268 que establece penas de carcel de 61 a 541 días, no ha denunciado estos hechos para que sean investigados”.



El parlamentario progresista manifestó que “aquí hay impunidad, hay tolerancia, hay un doble estándar para tratar a la ciudadanía. A los camioneros impunidad, a la ciudadanía represión”.



“La fiscalía debe investigar por qué el intendente regional no ha procedido a la denuncia y aplicar la ley, cualquiera sea la autoridad. Si el intendente no denuncia, ha cometido un delito, debe ser investigado y debe ser sancionado”, concluyó.

LA MOLESTIA DE HARBOE



Antes de manifestar su preocupación y molestia por el acutuar del gobierno, Felipe Harboe habló del camionero arrollado.



“Quiero lamentar la situación por el fallecimiento de una persona en el marco del paro de los camioneros”, manifestó el parlamentario.

Para el PPD, el accidente es “una señal más que esta situación está completamente fuera de control”.



Asimismo, nuevamente emplazó al Presidente de la República para que “instruya a sus ministros para que, de una vez por todas, ejerzan las acciones que tienen que hacer para terminar con este paro”, aludiendo a los problemas de bloqueos de carreteras, agresiones a camiones que no adhieren al paro y espectáculos de noche que son lamentables.



Por su parte, el parlamentario también tuvo palabras hacia el gremio de los camioneros manifestando que: “Hemos entendido el mensaje, que hay que adoptar más medidas de seguridad y eso tiene que hacerlo el Gobierno y las fuerzas policiales. Pero le pedimos también, que depongan inmediatamente el paro que está causando desabastecimiento, están impidiendo que vehículos de emergencias lleguen a los lugares para atender a las personas y, adicionalmente, están generando un grave trauma a la ciudadanía. No es la forma de reivindicar lo que están pidiendo” concluyó.