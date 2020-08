Diputada Pérez ofició a superintendentes por incumplimiento en la Ley Anticortes de servicios básicos

El pasado 8 de agosto se publicó la Ley (temporal por la pandemia) conocida como “Ley Anticortes”, la que en concreto prohíbe el corte por no pago de las cuentas de luz, agua y gas.



La norma también permite prorrogar el pago de las cuentas adeudadas hasta en 12 cuotas sin multas y sin intereses.



La letra expresa de esta ley establece que: “Dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas y cooperativas proveedoras de los servicios señalados en ella, deberán establecer plataformas de atención al cliente, por internet y telefonía, que permitan formular las solicitudes para acceder a los beneficios que la presente ley establece”.



FISCALIZACIÓN DE PÉREZ



La diputada Joanna Pérez es autora de esta ley, por lo mismo tras visitar las páginas web de las distribuidoras se percató de la inexistencia de la plataforma mandatada por la norma.



Así entonces, la democratacristiana aclaró que “he oficiado al superintendente de Electricidad y Combustibles, y al superintendente de Servicios Sanitarios para que puedan fiscalizar la Ley Anticortes de servicios básicos, ya que no se está cumpliendo por parte de las empresas eléctricas, sanitarias y de gas de red, porque no aparece en las páginas web de las empresas la información de esta ley para que puedan acceder los usuarios”.



En este sentido pidió la fiscalización y sanción de todas las empresas distribuidoras que no han cumplido o no cumplieron con el mandato legal desde el 13 de agosto en adelante: “Yo llamo a las Superintendencias a iniciar un proceso fiscalizador y sancionatorio, creo que es muy importante porque esta ley fue hecha para las familias que lo están pasando mal en esta pandemia y tiene por objeto garantizar el servicio, pero también habilitar e informar a la comunidad”.

En materia legal, los oficios de la parlamentaria solicitan “iniciar un procedimiento sancionatorio contra aquellas empresas que, estando vigente la ley, restrinjan de manera arbitraria los beneficios de esta y/o no den cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 5 de dicho cuerpo legal”.



Al cierre de sus palabras, la democratacristiana agregó que “esta ley no es solo para el 60% más vulnerable, sino que también para las pymes, para bomberos, para organizaciones sociales sin fines de lucro y, por lo tanto, hay que dejar habilitada esta plataforma. La ley establecía que había cinco días desde el 8 de agosto para poder habilitar estas plataformas digitales en sus páginas web y hemos constatado que algunas empresas como Frontel, Essbio, CGE y entre otras, no estarían considerando este beneficio en sus páginas. Por lo que hacemos un llamado a las empresas para que cumplan y a las Superintendencias para que fiscalicen e inicien procesos sancionatorios según corresponda”.