Presidente envió al Congreso Proyecto que establece hasta cadena perpetua para los responsables de ataques incendiarios

El 9 de febrero de 2020 en Victoria, Juan Barrios quedó con más del 25 por ciento de su cuerpo quemado luego que un grupo de desconocidos encendiera la cabina de su camión mientras él dormía.



El hecho fue atribuido a la violencia rural y a un grupo de desconocidos que usó las demandas históricas de la Nación Mapuche para cometer el atentado que costó la vida a Barrios. Hasta ahora, no hay culpables.



Posterior a ello, la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal y su presidente, Heriberto López iniciaron las gestiones para presionar por una ley que endureciera las penas, hoy su petición se dio y esperan estar a la altura de esta reivindicación del nombre de su colega, que hoy es considerado mártir.



“Hemos tenido distintas reuniones con el Ministerio del Interior donde solicitamos que una vez que se implementara esta ley llevara el nombre de nuestro colega, Juan Barrios, para que de alguna manera se haga justicia respecto de su muerte”, relató López.



El líder de los operadores y camioneros agregó que “como trabajadores y tras la muerte de Juan Barrios tenemos que estar a la altura y esperamos ser dignos de todo esto, porque ninguna familia quiere que su jefe de hogar no regrese nunca más, después de salir a trabajar en la mañana. ¡Tenemos que ser dignos de esto, que valga la pena la muerte del colega”.

LA PROMESA DE PIÑERA

A través del sitio oficial de prensa de La Moneda, se informó que “el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó este jueves un proyecto de ley que endurece las penas por ataques incendiarios contra vehículos motorizados.



La iniciativa modifica el Código Penal para incluir a los camiones y buses con personas en su interior a los delitos de incendio, y crea una nueva agravante para quienes incurran en el ilícito. El proyecto busca actualizar la normativa vigente y darle el carácter de bien inmueble o residencial a los vehículos de transporte.



“Hemos escuchado con mucha atención el llamado por más seguridad, por más libertad, por poder vivir tranquilos, por poder recorrer Chile con libertad”, dijo el Presidente Piñera, en una actividad en la que estuvo acompañado por los ministros del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, y de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; la viuda de Barrios, Sandra Coñonahuel, y representantes de los gremios del transporte.



El proyecto de ley establece que cuando se incendie un camión o un bus y haya resultado de muerte, la pena va a ser desde 15 años y un día hasta cadena perpetua, es decir, presidio mayor en su grado máximo. Y, en los demás casos, presidio mayor, lo que implica entre 5 y 20 años de prisión.

“El odio y la violencia no van a prevalecer; la paz y la seguridad son los caminos para encontrarnos y resolver los problemas”, dijo el Presidente, quien además entregó una pensión de gracia a la viuda de Barrios.

LAS VISIONES EN BIOBÍO

Tras la firma del proyecto por parte de Piñera y su posterior envío al Congreso, el gobernador de Biobío, Ignacio Fica se refirió al proyecto de Ley Juan Barrios.



“Lo que se busca, particularmente con esta Ley es poder considerar que las cabinas de los camioneros son también habitables, son áreas habitables donde ellos están prácticamente la mitad del día en ese lugar”, comenzó explicando la máxima autoridad de gobierno en la Provincia de Biobío.



Agregó que “en base a la inseguridad de los camioneros y en base a los hechos delictuales que han ocurrido en la macro zona sur, es que el Presidente dio celeridad a proyecto que es un compromiso con los transportistas, la Ley Barrios”.

Para justificar sus palabras, el representante de Piñera en Biobío se refirió a las reuniones que encabeza junto a su par de Malleco, los representantes de las policías, de Acofarag y Fenasitranfor (contratistas, operadores y camioneros del sector forestal): “Nosotros hace casi 4 meses que estamos realizando reuniones con los transportistas y de distintos rubros y en estas reuniones una de las cosas que se ha podido notar con mucha claridad es la inseguridad que muchos de estos camioneros tienen”.

En conclusión, el gobernador de Biobío, Ignacio Fica dijo que “esto es y va a ser una muy buena noticia, necesitamos seguir endureciendo las penas, porque creo que también es la única forma de poder darle tranquilidad, no tan solo a los transportistas, sino también a sus familias”.



En tanto, el presidente de la Fenasitranfor, Heriberto López, que logró estar un instante a solas con Sebastián Piñera solicitó al Jefe de Estado, priorizar siempre el diálogo: “Independiente de las leyes nunca se pierda el uso de la herramienta de diálogo, porque aquí, de alguna u otra manera con la ley no cambia mucho. Si hace justicia respecto de la quema, porque hoy cuando se quema un camión con operador dentro, da lo mismo, porque hoy es lo mismo a que se queme un tacho de basura”.



Tan importante como mantener siempre el diálogo es reconocer que nada, ninguna causa por legítima que sea o no, tiene derecho a cobrar vidas: “Más allá de los presentes, lo importante aquí es que una causa o una lucha, por muy justa que sea nadie merece o no se merece la pérdida de una vida humana y en eso le pedí al Presidente, que por ningún motivo dejara de atender y dejara de poner como primera herramienta el diálogo”.



LA MULTIGREMIAL NACIONAL



La organización que une a la gran mayoría de los gremios privados del país se reunió con el ministro del Interior, Víctor Pérez tras el envío del “Proyecto de Ley Juan Barrios” al Congreso.

Tras la cita, el presidente de la Multigremial nacional, Juan Pablo Swett valoró la iniciativa de la presidencia.



“Valoramos la ley Juan Barrios, es un buen avance, pero no es suficiente para acabar con la violencia en la macrozona sur de Chile. Si esta ley hubiese existido hace 5 años, no hubiera servido porque no hay ningún detenido por quema de camión. Por otro lado, no todos los afectados son transportistas, hay otros rubros que mantienen el tejido productivo en los campos, zonas rurales, con sus animales y lecherías, por lo tanto aún queda mucho trabajo legislativo por hacer”.



En tanto, el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Luciano Rivas, señaló que “La violencia en La Araucanía nos duele a todos y como gremios productivos desde un punto de vista constructivo entregamos la preocupación por la falta de seguridad y la ineficiencia del sistema policial, lo que se traduce hoy en una sensación de impunidad de la región completo y que además, da pie para que quienes ejercen la violencia se crean intocables y sigan actuando. Por ello entregamos un petitorio basado en la modernización de las policías que permita ser más eficiente en la prevención e investigación de los atentados. Sólo pedimos vivir en paz, es el derecho básico que nos debe asegurar el Estado”.



Mientras que el presidente en Biobío, Jorge Guzmán agregó que existe desesperanza porque se ha perdido la confianza en el Estado y en lo que pueda hacer para terminar con la violencia. “El problema no es del gobierno de turno porque se arrastra desde hace muchos años. Acá la responsabilidad es de los 3 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por eso también hacemos un fuerte llamado al Parlamento para que legisle en estos proyectos de manera urgente para devolver la paz a las familias y trabajadores”.