Sin duda fue un robo planificado el ocurrido la noche del martes en avenida Las Industrias, en la comuna de Los Ángeles, luego que un grupo desconocidos llegara hasta las bodegas de ChileTabacos, empresa que distribuye cigarrillos a distintas partes de la comuna. Desde el lugar, un grupo de sujetos a bordo de tres automóviles realizaron un alunizaje, logrando así ingresar hasta las oficinas, luego de chocar uno de los vehículos contra las cortinas metálicas de la empresa.

El jefe de la Prefectura Provincial de la PDI Biobío, subprefecto Óscar Bacovich manifestó que “en horas de la noche de este martes, alrededor de las 23 horas, de 10 a 12 sujetos a bordo de tres vehículos, todos con encargo vigente por robo, ingresan hasta una zona de bodegaje en la comuna de Los Ángeles, en avenida Las Industrias, donde primero intimidaron a los guardias de seguridad para posteriormente, a través del método del alunizaje, romper la cortina metálica de la bodega de la empresa Chiletabacos, con la finalidad de sustraer alrededor de 40 millones de pesos en cajetillas de cigarros y una caja fuerte con 900 mil pesos y documentos bancarios”, relató el subprefecto.

Una vez cometido el delito, los sujetos dejaron una camioneta al interior de la bodega, y luego huyeron en otros dos vehículos con dirección desconocida. En paralelo, se establecieron cuatro ramificaciones del sitio del suceso, donde automóviles obstruyeron el tránsito habitual por las vías de acceso al bodegaje e incluso incendiaron algunos vehículos.

REACCIONES

Al respecto, el alcalde de la comuna, Esteban Krause, dijo que “la realidad de Los Ángeles no está ajena a lo que vive el resto del país. Nuestra ciudad es grande, no solamente en población, sino que también en actividad económica, que la hace atractiva para las bandas criminales, y en ese sentido, lo que tiene que hacer Carabineros, PDI y la justicia, es generar planes que permitan efectivamente ir detectando cuáles son los puntos más débiles que tiene la ciudad, a la luz de hechos ya ocurridos hace un tiempo”.

La autoridad comunal no dudó en afirmar que no se preveía un hecho de estas características: “Nosotros veíamos en la televisión, en Santiago que llegaban bandas muy numerosas y violentas que asaltan a plena luz del día centros comerciales o bodegas, entonces uno se pone a pensar qué estamos haciendo para que aquí, en comunas medianas como Los Ángeles, no ocurran estos hechos, que digo con toda sinceridad, nos pilló por sorpresa, yo no tenía en mi análisis que pudieran ocurrir este tipo de delitos, con una banda tan organizada que ocupó todos los medios para hacer el atraco, que no estamos acostumbrados. Por eso, queremos cooperar con la policía, con quienes investigan estos delitos, en todo lo que sea necesario”, sostuvo.

Por su parte, la delegada presidencial provincial, Paulina Purrán manifestó que: “Condenamos absolutamente cualquier hecho de violencia en nuestra provincia de Biobío. El robo ocurrido en Los Ángeles fue perpetrado por una banda delictual que claramente planeó

muy bien el ilícito. Por lo mismo, es que la Policía de Investigaciones está trabajando en este caso también con contingente de apoyo desde Concepción, por lo que esperamos prontamente que se pueda dar captura de estos sujetos para que paguen ante la justicia.”

Actualmente, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Los Ángeles, por instrucción del Ministerio Público, se encuentra investigando si los hechos están relacionados y también establecer pruebas, junto al Laboratorio de Criminalística, para poder individualizar a los sujetos y detenerlos.

LÍNEA DE TIEMPO

22:30 horas: Las alarmas del Cuerpo de Bomberos se activan por un incendio de vehículo menor en la ruta Q-61-R, que conecta las comunas de Los Ángeles con Santa Bárbara, a la altura del kilómetro cinco.

23:00 horas: Se advierte de balazos por avenida Las Industrias, donde son lanzados “miguelitos”, mientras algunos vehículos son literalmente atravesados en la vía pública.

23:30 horas: Comienzan a incendiarse otras dos camionetas en el radio urbano de Los Ángeles, específicamente en avenida Francisco Encina y otra en las afueras del Bodecenter, parque empresarial ubicado en avenida Las Industrias.

23:50 horas: Más de diez desconocidos, intimidaron y redujeron al personal de seguridad del recinto. Usando el método del alunizaje, rompieron la cortina metálica de la bodega de Chiletabacos desde donde robaron $40 millones en cigarrillos, una caja fuerte con $900.000 y otros documentos.

00:00 horas: Luego del atraco, los delincuentes dejaron abandonada la camioneta con la que rompieron la cortina metálica y huyeron en dirección desconocida, arrojando más miguelitos con la finalidad de evitar una persecución. Al momento no se registran detenidos.