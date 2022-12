Este jueves se realizó el lanzamiento de la mesa táctica contra el comercio ambulante e ilegal en Los Ángeles, instancia que fue convocada por la Delegación Provincial y que reúne a las policías, a funcionarios de la Seremi de Salud y representantes de diversas instituciones involucradas en el trabajo conjunto para la erradicación de estas prácticas.

En ese sentido, la delegada presidencial provincial Paulina Purrán destacó que la mesa estratégica se suma al Plan Navidad Segura que ya se ejecuta en todo el territorio, agregando que “hemos sumado los servicios porque creemos que debemos trabajar de forma coordinada, ya que de esta forma se obtienen mejores resultados. Nos enfocaremos en esto ya que queremos que sea un trabajo permanente para entregar y devolver la seguridad a la comunidad”.

Junto con lo anterior, el alcalde de Los Ángeles Esteban Krause, señaló que “hay que partir de la premisa de que todos tenemos derecho de ejercer una actividad, a trabajar mientras ese derecho no pase sobre las leyes o hacia las comunidades. Nosotros creemos que es absolutamente necesario fortalecer la coordinación que permita hacer un control más efectivo, primero del comercio ilegal y también de la delincuencia. En esa línea, este trabajo conjunto va a permitir ser más eficientes en nuestra labor. Nosotros como municipalidad hacemos un esfuerzo importante pero no somos capaces por sí solos de cumplir todas las tareas que son necesarias para tener bajo control el tema de la delincuencia.”

Recordar que esta mesa de trabajo reúne instituciones como Carabineros, PDI, la Inspección Municipal, la Seremi de Salud, el Servicio de Impuestos Internos y la Cámara de Comercio de Los Ángeles.

Por su parte, Cristóbal Vidal, delegado provincial de la Seremi de Salud, manifestó que “nosotros como autoridad sanitaria hemos acogido el llamado que hace la delegación provincial en torno a una mesa de trabajo para poder revisar lo que se está realizando en cuanto al comercio informal y esto se enmarca dentro de las tareas que tiene la autoridad sanitaria. Recordar que durante estos últimos dos años de pandemia nos hemos enfocado principalmente en el Covid, pero con la flexibilización de las medidas y con el ocupamiento de los espacios públicos por las personas nos obliga como sector salud a estar pendientes de todas las actividades que se realizan y particularmente en estas fiestas de Navidad hay dos líneas de acción que se profundizan que tienen que ver con la seguridad alimentaria.”

“Recordemos que en las calles se vende muchas veces jugos y productos que se manipulan y nosotros tenemos que revisar que eso tenga autorización y que vaya acorde a la normativa, y en segundo lugar, la venta de juguetes donde nosotros también revisamos que estén en regla, con nuestro rol doble, educativo hacia la comunidad y el comerciante y también fiscalizador que lo que busca principalmente es evitar que se cometan infracciones, y ahí se cursan sumarios sanitarios o el decomiso de algunos productos cuando es necesario, pero todo esto, como señalo anteriormente, es mejor si se trabaja en conjunto, nos sirve trabajar de esta manera ya que así podemos enfocarnos cada uno en su tarea y saber qué están haciendo los otros, y de esa manera también nos informamos sobre temas que no nos competen pero que podemos informar a la institución correspondiente”, agregó el delegado de salud de Biobío.

A su vez, el subprefecto César Hermosilla, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de la PDI Los Ángeles, entregó detalles de la labor que tiene la institución en esta mesa de trabajo, destacando que “principalmente se ven temas de migrantes y en particular, lo que hacemos es tratar de detectar la presencia de extranjeros que estén en condición ilegal en el país y denunciarlo. Hoy en día, es sabido que la población foránea ha aumentado, y ese grupo también lo encontramos en el comercio ambulante que a fines de año también aumenta y es ahí donde nosotros también somos partícipes, en trabajar en bloque con las demás instituciones y poder detectar la presencia de estas personas tanto chilenos como extranjeros”.

“El tema particular de los extranjeros, una vez que los detectamos realizamos la denuncia. Ahora, este trabajo se concentra en Los Ángeles, pero lo comenzaremos a hacer en el resto de las comunas de la provincia. Por eso es muy importante que cuando la ciudadanía detecte la presencia de personas extranjeras que realicen comercio ambulante puedan denunciar al 134 y así nosotros georeferenciar nuestros servicios. No tenemos una cifra exacta ya que están en proceso para determinar la cantidad de extranjeros que están trabajando en el comercio ilegal, no solo en el centro sino que en otros lugares y arterias de la ciudad”, añadió el subprefecto Hermosilla de la PDI.

Asimismo, el capitán Paulo Uribe, subcomisario de la Primera Comisaría de Los Ángeles declaró que “durante el año hemos trabajado con el municipio, con las distintas policías, la seremi de Salud, en distintas épocas y ahora con mayor énfasis en periodo de Navidad y Año Nuevo con la finalidad de bajar el porcentaje del comercio ambulante que existe en distintas calles de la comuna. Hay una planificación para trabajar durante el mes de diciembre aumentando la dotación, aumentando la vigilancia y la fiscalización. Durante el año ha habido un incremento en comparación con el año 2021 y 2019, donde se han decomisado diversos productos y cursado algunas infracciones, a quienes están cometiendo estas faltas”.

En paralelo, el oficial abordó esta temática en comparación con grandes urbes como Santiago, y en esa línea, el capitán Uribe afirmó que “Los Ángeles es una ciudad tranquila en ese sentido, no hay comparación con Santiago, acá el comerciante ambulante es un trato más cercano, no hay rivalidad, solo se procede”.

En representación del área fiscal, Juan Alarcón, jefe de la Unidad del Servicio de Impuestos Internos (SII) de Los Ángeles, se refirió a la mesa como “un trabajo que había que comenzar a hacer, ha sido bastante productivo, principalmente porque después de la pandemia la normativa está volviendo entonces tenemos que hacer este trabajo en conjunto. Nosotros como servicio estamos contentos de trabajar en esta mesa, necesitamos este trabajo en conjunto porque de otro modo no se logra el objetivo”.

En particular, el trabajo que hace el Servicio de Impuestos Internos es fiscalizar y también labores de regularización de todos los contribuyentes, especialmente, de aquellos que desarrollan actividades en la vía pública, detallando que “aun cuando nosotros como institución estamos abocados principalmente al comercializador, ya que si bien es cierto hay gente que se establece en la calle, los productos que venden los adquieren en algún lugar, entonces la atención se dirige al comercializador”.

Sobre esa materia, el representante del SII manifestó que “hace unos días, a nivel regional se realizó un operativo donde participó la PDI, Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, donde se fiscalizó a los exportadores. Se encontraron bastantes irregularidades, tanto tributarias como de aduanas, donde el comercio de la piratería y también la ilegalidad de la no emisión de los documentos tributarios que corresponden. El trabajo en Los Ángeles está recién comenzando y esperamos que continúe, la información que podemos trabajar con Carabineros, la PDI y la municipalidad ayuda mucho, considerando que la jurisdicción es bastante grande.

De igual forma, el jefe de la unidad SII Los Ángeles, recalcó que a través de la página están habilitados varios procedimientos de regularización tributaria, destacando la accesibilidad que presenta la plataforma para realizar trámites que eviten la concurrencia presencial. De igual forma, en los edificios que se ubican frente a la Plaza de Armas está la oficina del Servicio de Impuestos Internos donde se pueden acercar a hacer consultas.