Iluminando la mente: la influencia de las bibliotecas y los libros

Al momento de escribir estas notas, me encuentro desarrollando un programa de actividades para la Celebración del Día del Libro y del derecho de Autor en la UdeC Campus Los Ángeles. El programa incluye actividades variadas e interdisciplinarias, tales como Coloquios sobre ¿Cómo ordenar una biblioteca?, junto a un Laboratorio de escritura creativa, una Intervención teatral y Feria de cuenta-cuentos, además de otras actividades junto a comunidades pre-escolares y escolares. Entre tanta vorágine de gestión, me detengo a escribir algunas reflexiones sobre lo que he llamado “Las prácticas bibliotecológicas …” Les presento algunas de las notas:

Las bibliotecas son espacios creativos. En ella confluyen todas las voces del pasado, presente y futuro, permitiendo la emergencia de una inteligencia colectiva.

Estas voces son las voces de los escritores y de los lectores quienes establecen un diálogo silencioso entre ellos, se descubren ecos de otras lecturas y se crean nuevas conexiones imprevistas capaces de atravesar las barreras del tiempo y el espacio.

En las bibliotecas se tejen tramas invisibles, donde la curiosidad, la búsqueda del conocimiento y la creatividad, se unen en la mente de los lectores para dar forma a una multiplicidad de realidades posibles.

Sin las bibliotecas, el acceso al conocimiento habría sido mucho más restringido. Aún hoy, las bibliotecas preservan la memoria colectiva de la humanidad, cultivando el aprendizaje generación tras generación.

Sin las bibliotecas, muchas obras se habrían perdido para siempre. Los libros son artefactos frágiles cuya supervivencia depende de que existan estructuras dedicadas a la preservación del patrimonio cultural escrito.

Sin las bibliotecas, la libertad de acceso a la información y el pensamiento diverso habrían sido mucho más limitados. Han democratizado el conocimiento, permitiendo que todos los lectores pudieran transitar por un mismo universo de ideas sin importar su estatus social o económico.

Sin bibliotecas, los lectores habríamos estado mucho más aislados en nuestras lecturas. Las bibliotecas han facilitado los encuentros entre lectores y el diálogo intergeneracional.

La labor de los bibliotecarios es esencial para crear un paisaje de libros atractivos que invite a la lectura y garantice su vitalidad. Los bibliotecarios debemos ser capaces de establecer relaciones entre libros aparentemente inconexos para generar sorpresas y nuevos diálogos.

Importa, además, que los bibliotecarios participen activamente en la creación y gestión de servicios, programas y proyectos que se vinculen a la comunidad, como eventos culturales, talleres educativos y de alfabetización informacional entre otros. Estos programas y proyectos son importantes porque fomentan la creación de grupos cooperativos/colaborativos, el aprendizaje continuo y el desarrollo personal.

En mi experiencia, las bibliotecas son espacios únicos que contribuyen enormemente a la sociedad y a la cultura en general. Los bibliotecarios y todos quienes trabajamos en las bibliotecas tenemos un papel esencial en mantener el tejido social activo, expandiendo el conocimiento, facilitando su acceso a todos los miembros de la comunidad, pero también vitalizando a la comunidad con creatividad.

José Francisco Guzmán Seguel

Bibliotecario Documentalista

Jefe de biblioteca UdeC, Campus Los Ángeles