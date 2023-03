Reforma Tributaria: egoísmos políticos que matan la descentralización

Luego que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados presentara cerca de 90 indicaciones al proyecto de ley de La Moneda conocido como Reforma Tributaria, en una discusión que se extendió por casi ocho meses, este fue rechazado en sala por 73 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Con ello, asistimos una vez más a un egoísmo político, que aunque nos duela debemos respetar, pues de eso se trata la democracia.

Sin embargo y por más que desde lo social no se entienda y provoque este dolor, lo cierto es que el “rayado de cancha” es claro y se debe obedecer.

En concreto, lo que ha hecho la oposición es defender los intereses de sus representados y con ello, se ha frenado el financiamiento de algunas de las políticas sociales que había prometido el Presidente, Gabriel Boric y que iban en directo beneficio de los más vulnerables, a saber: La Pensión Garantizada Universal, la reducción de la lista de espera en la salud estatal, poder aumentar los recursos para la salud primaria y las salas cunas universales, sin importar si se es rico o pobre.

Pero consciente del respeto que Chile tiene a la forma de gobierno, es que también quiero exponer como el actuar de algunos diputados y diputadas genera que la ciudadanía que los eligió se distancie y aumente su desconfianza respecto de aquellos y aquellas que supuestamente consideraban cercanos a la hora de votar. Confiaban en que representaban sus expectativas y en que trabajarían seriamente por la solución de sus problemas. Lo que queda de manifiesto en esta derrota sufrida por el gobierno y los “nadie”, es que no es así. Simplemente sueños e ilusiones asesinados una vez más, pero los sueños e ilusiones de nuestro pueblo, que pese a todos los golpes sigue respetando la libertad que da la democracia (otro día hablaré de democracia). Para que quede claro la oposición fue consecuente, otros no.

Eso, como una síntesis directa de cómo se afecta a los más desposeídos, pero en términos de descentralización también se ha perdido, pues la tributación en regiones seguirá en lo mismo, es decir, con los gobiernos locales demandando impuestos territoriales de acuerdo a la afectación de las transnacionales en las zonas que explotan, algo que como alcalde he discutido una y otra vez en esta tribuna.

Si las forestales y las generadoras de electricidad pagaran impuestos en las comunas como Mulchén, otra realidad existiría, una que diera cuenta de más recursos, los que sin duda irían en beneficio directo de nuestros vecinos y vecinas más desposeídos/as, o sea, otra vez se ha cerrado la puerta para los que realmente necesitan del Estado.

Lo que llamo egoísmos políticos, no es más que la defensa sectorial de aquellos elegidos democráticamente que han sido consecuentes con su actuar al votar a favor de sus representados pero también el actuar de aquellos que no respetaron el mandato de quienes les eligieron y decidieron, de acuerdo a sus intereses por sobre lo que muchos consideramos el bien supremo “El Bien Común”. El resultado cuantitativo de lo expuesto se puede entender como democracia y eso es lo que se debe respetar.

Ahora, no es lógico que un debate o un proyecto de ley se use en el parlamento como moneda de cambio respecto de otros temas y no es racional que la oposición se baje de mesas tan importantes como las que hablan de la seguridad o de las pensiones.

Si bien es cierto, aún existen caminos legislativos para seguir adelante con la Reforma Tributaria, lo concreto es que esta ha entrado en un camino difícil de recorrer, más cuando el actual gobierno no logra las mayorías en el parlamento.

Jorge Rivas Figueroa

Administrador Público Licenciado en Ciencias Políticas