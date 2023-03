Encuesta Sernac mujer y consumo

Durante el año 2022, el Sernac recibió 628 mil reclamos de parte de consumidoras y consumidores. Del total de los reclamos, un 54% fue interpuesto por mujeres, mientras que 46% por hombres.

Este 8 de marzo se conmemora el Día internacional de la Mujer, fecha muy especial, y que nos invita como sociedad a seguir trabajando en la erradicación de las brechas, barreras e inequidades.

En ese contexto, queremos como Sernac hacer una invitación para que las consumidoras participen en la nueva versión 2023 de la “Encuesta Mujer y Consumo” y, de esta forma, seguir profundizando sobre la experiencia de ellas en el consumo.

La encuesta tiene varios objetivos como, por ejemplo, levantar las conductas de las empresas o sus dependientes que puedan afectar a las consumidoras en el comercio y detectar aquellos ámbitos en los que puedan ser más vulnerables por ser mujer.

Esta encuesta es un insumo importante para el Sernac, pues nos permite conocer sus experiencias al momento de comprar productos y contratar servicios, y saber si han tenido o sentido actos discriminatorios en los mercados.

Queremos además saber si han sufrido malos tratos al momento de comprar un producto suponiendo que no saben lo que están pidiendo o les han solicitado requisitos extras para contratar un crédito por ser mujer.

La iniciativa busca, además, promover mejores prácticas al respecto, realizar estudios, o incluso fiscalizaciones en aquellos casos donde puedan incubarse infracciones, por lo que permite definir áreas de trabajo y acciones de protección.

¿Crees que los servicios que ofrece el mercado incluyen tus necesidades como mujer? ¿Cuáles son los productos y/o servicios que más compras y/o contratas? o ¿Qué tendrían que hacer las empresas para que las mujeres se sientan representadas en la publicidad? Son parte de las preguntas en esta versión 2023.

Para participar en nuestra encuesta “Mujer y Consumo”, deben visitar nuestro sitio web www.sernac.cl hasta 14 de este mismo mes.

Recordemos, que La Ley del Consumidor no hace distinciones entre hombres y mujeres y consagra además el derecho a no ser discriminado arbitrariamente, lo que quiere decir que las empresas no pueden hacer distinción sin fundamento entre los consumidores por aspectos como sexo, raza, condición social o por aspecto físico.

Paulina Cid

Directora (s) Regional del Sernac