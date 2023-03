El corazón de Carabineros de Chile

Una vida no sigue si no late un corazón, pues Carabineros de Chile no sería tal sin las mujeres entre sus filas.

Hace más de 60 años que nuestra Institución integró a las mujeres a la labor policial, y desde ese día, la contribución ha sido solo positiva para la evolución del trabajo que desempeñamos.

Esta gran iniciativa, pionera en su época, permitió dar un vuelco en la forma de posicionarnos frente a la ciudadanía, pues las Carabineras han sido un gran aporte desde el punto de vista sociopolicial.

Gracias a su carisma y sensibilidad, hemos logrado resolver problemas y mejorar la vida de las personas. En la confianza que proyectan, está la llave para ayudar a las familias que sufren distintos delitos que antes callaban. Es el caso de los abusos sexuales, de la violencia intrafamiliar, de la vulneración de derechos de los menores de edad, del flagelo de la drogadicción o el alcoholismo, y muchos otros casos que sin la empatía y sensibilidad necesarias, no serían revelados y menos resueltos.

En este “Día Internacional de la Mujer”, quiero enviar un afectuoso reconocimiento a todas las mujeres de nuestro Chile, a las madres, esposas, hijas, hermanas y amigas. Son ustedes la esencia del hogar, el corazón de todo lo existente. Gracias por su fortaleza y resiliencia, por ser quienes cohesionan a las familias y dan vida al mundo.

También como Jefe de Zona, quiero reconocer el trabajo de nuestras Carabineras, que se sacrifican día a día para compatibilizar su vocación de servicio público con su rol en la familia.

Mujeres de Chile, su fuerza mueve al mundo, por eso en este día de reflexión, solidaridad y amor, mi deseo es que el reconocimiento y valoración hacia ustedes sea cotidiano y en cada lugar en el dejan su huella.

General César Bobadilla Pinilla

Jefe de la VIII Zona de Carabineros Bío Bío