¿Y seguiremos igual?

Cuesta Chile. Y cuesta mucho. Además, que la prensa nacional, se encarga día a día a complicar más las cosas. La suma de entrevistas inútiles en medio del fuego, expresiones de un dramatismo lejos de cualquier consideración por parte de periodistas que estimaron ese, su momento profesional, escenas repitiéndose decenas de veces …. no, así no. Los incendios, son muy graves y ya es hora de hablar de su solución. Es cierto que la noticia del incendio hay que darla a conocer. Eso no hay duda, pero junto a ella comenzar a buscar nuevos caminos para una tragedia que viene dándose todos los años. ¿Seguir así?, definitivamente no. ¿Detener el proceso forestal? Tampoco. ¿Que nos queda? Conversar, investigar, conocer programas supranacionales, siempre la legislación comparada es útil revisar.

Veamos. ¿Es verdad que la gran mayoría o todos los incendios forestales tienen, “mano humana”? Definitivamente sí. Mano humana porque está ausente cuando se pronostica por parte de los meteorólogos áreas con evidente calor para producir el incendio o mano humana, porque hubo intencionalidad, (Llaitul declaraba: “Si nos mantienen presos quemaremos Chile (sic)”. Refiriéndose a él y su hijo. Mano humana por ignorancia, descuido o estado de intemperancia. El incendio que nos afectó lo provocó un ebrio que “quemaba a las 14 hrs, “un colchón porque no sabía dónde botarlo…y que quiere que le haga, se me escapó el fuego”. Hoy denunciado a la fiscalía. De estos hay muchos, miles, en borde río, tardes de fin de semana en la parcela recién comprada, amigos, que son un peligro. Es decir, personas, generalmente hombres, (lejos las mujeres son inmensamente más cuidadosas), que creen manejar los peligros de pastos secos, matorrales y finalmente bosques que en enero y febrero, se encuentran entre los más secos de este planeta junto a los australianos y españoles.

La actividad forestal es para Chile vital. Es de las naciones que mejores niveles de ciencia y desarrollo han incorporado al manejo del pino. Pero ello, en ningún caso, debe marginar a las grandes empresas y a las autoridades de sus responsabilidades con las comunidades vecinas y los manejos de protección al medio ambiente, vitales para la sobrevivencia de nuestro mundo. ¿Qué hacer entonces para que exista el trabajo forestal? La respuesta surge espontánea: En primer lugar que no existan incendios ni menos con la magnitud ya conocida. Y para ello, ¿qué? Pienso que hay muchas alternativas no ejecutadas. De partida, en la zona forestal, cada año salen de vacaciones unos 20 000 niños de tercero y cuarto medio. Ellos deben salir con el título de “inspectores forestales”. Hay experiencias al respecto. Dotados de un carnet actuarán frente a personas que no estén haciendo bien las cosas. Cumplirán funciones admirables, hay experiencias. El joven asumido una obligación, la cumple. Estudiar a su vez las densidades de masas vegetales en lugares determinados. Biobío es una zona de fuerte viento sur en el verano. Es una zona de exposición siniestral evidente. Se debe estudiar con anticipación las áreas de esta zona de vientos. Participación de Juntas de vecinos, creación de brigadas forestales permanentes. En invierno clases a los vecinos sobre siniestros. Anuncios por radio de peligros de incendios… en fin, creo que el trabajo es muy grande. Lo importante es ponerse en campaña hoy para el año que viene. Nunca más la atrocidad del fuego.

Mario Ríos Santander