La ética en política

“La política es una actividad que tiene mala fama. El hombre común la mira con reticencia, con desconfianza”. Patricio Aylwin Azócar.

Don Fernando, un hombre modesto y con una educación lejana y sin duda incompleta, es el reflejo de una vida dura y sacrificada que le enseñó a sobrevivir trabajando en lo que fuera necesario -como ocurre con tantas personas, modestas o no -se encontraba ese día afirmado en la caseta instalada a la entrada del estacionamiento que tiene a su cargo, mientras observaba y contaba con rostro de preocupación la cantidad de vehículos que se encontraban estacionados al interior y de aquellos que ingresaban y buscaban donde ubicarse en un espacio reducido donde cualquier impericia del conductor podría traducirse en un accidente vehicular que le ocasionaría problemas que no quiere tener para no malograr la actividad más o menos estable que había logrado conseguir. Todo el espacio estaba repleto, incluso, en el exterior, a cada lado de los espacios de entrada y salida – que corresponden a la vereda- se encontraban estacionados otros vehículos, como sucede en situación similar todos los días en la mayoría de las calles de la ciudad, a los que hay que evitar colisionar cuando se entra o se sale del estacionamiento. Después de dejar mi vehículo, al salir y de pasada, me pregunta: ¿Usted, que sabe más que yo? (por lo menos, así lo supone) ¿Qué le parece la situación que estamos viviendo? Supongo que se refiere al paro del gremio de los camioneros, le dije. No, no, me respondió; a todo lo que pasa en el país: el alza del precio de los alimentos, del combustible, la delincuencia, los robos y asaltos, el temor de ser asaltado, el desorden, la falta de respeto de los muchachos, que no hacen caso a la ley ni menos a sus padres. Don Fernando estaba consciente de la situación que atravesamos como país. (Su voz tenía un dejo de tristeza y fatalidad). Y, lo peor, dijo, es que las personas como yo no tenemos nada que hacer, son los políticos y los que tienen la plata (lo dijo en ese orden) los responsables de lo que nos está ocurriendo. Traté de explicarle que si bien el panorama era muy complejo, incluso desalentador, confiaba que el algún momento las autoridades estarían a la altura del cargo para el que fueron electas o designadas, y terminarían por solucionar los problemas y que todos deberíamos poner algo de nuestra parte para lograrlo. Reconozco que lo hice sin estar convencido de lo que decía estimando que no podía contribuir a crear un mayor pesimismo y desaliento que puede transformarse en rebeldía.

Tengo claro que si la actividad política, que no solo es el arte de gobernar, de decidir el destino de otros, no se encuentra revestida de valores éticos y conductas morales será difícil construir una sociedad sana, justa, responsable y solidaria donde el bien común sea el objetivo natural de la política, aun cuando, como lo afirman distinguidos pensadores como Ortega y Gasset para quien la actuación política sería amoral y que las reglas morales no serían aplicables en la política. Por su parte Nicolás Maquiavelo niega que los valores morales sean aplicables en la política donde lo que importa es alcanzar el poder y para lo cual el fin justifica todos los medios, sin consideraciones éticas de ningún tipo. Esta concepción de la política es la que siguen, para tranquilizar sus conciencias muchos de quienes hacen de la política su forma de vida y donde las necesidades básicas, el dolor ajeno y la paz les resulta exactamente eso: ajeno y las conductas inmorales, especialmente en la función pública, seguirán proliferando y la ética en política continuará siendo solo una máxima y sentida aspiración de la mayoría ciudadana.

Alejandro Mege Valdebenito.