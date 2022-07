Crecimiento y fortalecimiento de la gobernanza local

El egoísmo, tan propio del ser humano, sucumbe a la necesidad de compartir nuestras vidas para buscar el crecimiento de todos, lo particular da paso a la necesidad mayor de la sobrevivencia y a lo largo de la historia, dando un salto gigante, puedo decir con total certeza que da paso, lisa y llanamente, al Bien Común.

Entre todos los actores de una sociedad cualquiera, aquellos que representan lo público, lo privado y la academia han pensado y aplicado ideas para lograr aquello, una estabilidad que nos permita ser felices, porque después de todo, eso es el Bien Común, un estado provocado por una sumas de variables que lleva al ser humano a ese equilibrio que permite crecer.

Por eso, cuando la Agrupación de universidades privadas compuesta por las universidades: De Las Américas, Andrés Bello, San Sebastián, Del Desarrollo y Santo Tomás se unieron para postular y ganar el Fondo de Innovación para la competitividad FIC -R 2021 con el proyecto “Aumento de la competitividad y capital humano en los gobiernos locales”, solo me quedó aplaudir y confiar en que ese tremendo esfuerzo de la academia y el Gobierno Regional, para acudir en auxilio de los gobiernos locales y sus actores, llegaría a Mulchén, al territorio cordillerano de nuestra provincia y, por cierto a toda la región.

La unión de estos tres actores mencionados es uno de los pilares en los que toda sociedad debe basar su crecimiento y, claramente, su fortalecimiento como tal.

Nada se piensa si no va en beneficio de los vecinos y vecinas, por eso como municipio nos pusimos a disposición de esta iniciativa y desde Mulchén, comenzó a ejecutarse la iniciativa que irá en beneficio de todos nuestros amados territorios.

Pese a los grandes esfuerzos de los alcaldes y alcaldesas y sus cuerpos de concejales, la gobernanza local comete errores propios de los procesos de aprendizaje de quienes llegan al cargo sin grandes conocimientos y por eso es destacable este trabajo que permitirá a los territorios más pobres, a esos territorios que hoy discuten ser zona de rezago, tener un mapa que permita seguir una travesía clara.

Navegar sin un norte claro en los gobiernos locales distrae de los objetivos de toda administración, de ahí, que pese a todos los esfuerzos existan rumbos errados que nos puedan guiar a puertos equivocados, habiendo perdido en la travesía, importantes recursos que pudieron haber sido ordenados de forma distinta.

Una vez que el Gobierno Regional ha destinado los fondos al “Grupo de universidades”, estas han comenzado a trabajar con sus instrumentos de medición, dando el primer paso para aquellas conclusiones que deberemos aplicar en un futuro no muy lejano y será responsabilidad nuestra que esos esfuerzos del mundo público y privado se apliquen en nuestras comunas.

El objetivo, como señalan desde la Universidad de Las Américas aparece como simple, pero tiene mucho trabajo, pues se busca “definir e implementar una agenda estratégica de desarrollo de competencias entre las personas que integran equipos en estos sectores, estableciendo una hoja de ruta en la formulación y evaluación de programas, proyectos, políticas y modelos de gestión”.

De ahí que sea fundamental entender que nosotros vivimos en una sociedad donde participan diferentes actores y, por supuesto, en este escenario llamado Chile tenemos que ser capaces de vincularnos, capaces de trabajar de manera conjunta, de conocernos, de dialogar y de buscar conceso para el bienestar de nuestra población en general.