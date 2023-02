Imágenes dan cuenta del trabajo de bomberos en incendios de Yumbel

Dentro del denominado Fundo San Cristóbal, ubicado en la comuna de Yumbel, se radica uno de los focos de incendio que se mantiene activo dentro de la provincia de Biobío.

Al respecto, Álvaro Orellana, coordinador de la Corporación Nacional Forestal, detalló que: “La situación es complejo y, por lo mismo, se han desplegado aeronaves en la zona (…) Hasta el momento se contabilizan cerca de 500 hectáreas de bosque de pino y de eucaliptus quemadas y un número indefinido de casas siniestradas”.

“La gente no debe acercarse a los incendios a través de los caminos públicos. Hemos visto personas que se acercan solo por curiosidad y se sacan fotografías, arriesgando sus vidas. El llamado es a no acercarse para no dificultar el trabajo de bomberos y ejercito”, agregó Orellana.

