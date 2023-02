Si bien ya regresó a Estados Unidos, los cuatro días en los cuales Franco Parisi estuvo en territorio nacional no pasaron inadvertidos en la agenda política.

Tras cerrar un acuerdo con la madre de sus hijos por su bullada deuda de pensión alimenticia, el ex abanderado presidencial logró pisar suelo chileno sin ser detenido. Fue así que dedicó gran parte de su tiempo a desarrollar una intensa agenda partidista, de cara a las próximas elecciones de consejeros y el nuevo proceso constitucional.

En este contexto, el líder natural del Partido de la Gente (PDG) se reunió con la estructura base de la colectividad, que ha navegado por aguas turbulentas en los últimos meses, con renuncia de militantes de por medio.

Al respecto, diario La Tribuna conversó con la diputada de Biobío y militante del PDG, Karen Medina, quien partió expresando su apoyo a Franco Parisi como líder del partido, haciendo una separación de su rol político y sus responsabilidades familiares.

PROCESO CONSTITUYENTE

“Fueron días intensos, donde estuvo en constantes reuniones con las bases del PDG, con otros políticos, participando en algunos programas y además con sus temas familiares que venía a ver”, partió comentando la diputada Medina respecto a Franco Parisi.

La parlamentaria precisó que las jornadas que compartieron con él fueron “bastante productivas y provechosas para la gente, la militancia, para reactivar el compromiso partidario y organizarnos”, esto último en el contexto de los problemas que han tenido “propios de la política” puntualizó.

Indicó que el desafío ahora es levantar el trabajo parlamentario y con las bases, “de cara a un nuevo proceso constituyente, del cual no fuimos parte. No queríamos en realidad como PDG que se volviera a repetir el proceso, pero no por no querer cambios, sino porque creemos que este gobierno no está preparado”.

En este sentido, Karen Medina explicó que como partido determinaron presentarse en solitario a la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, para lo cual ya se encuentran en la etapa de definición de nombres, incluso con primarias internas de por medio que podrían anunciarse en los próximos días.

BASES DEL PDG

La parlamentaria por Biobío reconoció que la renuncia de militantes a nivel nacional los ha golpeado. Sin embargo, al mismo tiempo aseguró que se han inscritos nuevos adherentes del PDG, por lo cual “nos mantenemos sobre las 45 mil personas”.

Por lo anterior, sostuvo que “hoy día la gente sigue confiando en el partido, a pesar de los problemas que hemos tenido, y mucha gente se motiva a seguir levantando este proyecto. Tenemos que reconocer que Franco es un líder innato del partido, que fue el propulsor de las ideas que levantaron este proyecto. Entonces, obviamente para las bases significa mucho que él haya pisado el país, demostrar que no iba quedar ni detenido ni preso, esas soluciones ya se dieron, y quebró ahí varios mitos”.

Agregó que “se han hablado pestes del partido, que es populista, entonces creo que hay un miedo tremendo de otros partidos ante el crecimiento que tiene el PDG y a que éste se consolide, porque ven claramente la competencia que va a significar esto en futuras elecciones”.

Karen Medina fue tajante al separar del ámbito público las críticas que ha recibido el ex candidato presidencial por la deuda de pensión alimenticia. “No es que uno esté justificando, pero para mí es un tema personal de Franco. Así como cada persona de repente tiene sus ‘yayas’ como dijo él, que no son un impedimento para que él pueda ser un futuro presidente del país. O sea, santos no vamos a encontrar para que dirijan el país, y tenemos que reconocer que las personas, a pesar de las problemáticas que pudieran tener, tienen muchas más condiciones, habilidades, conocimientos para ocupar un cargo. Creo que esa mezcla de cosas ensucia la política”.

COMPROMETIDA CON EL PROYECTO

Sobre su actual situación dentro del PDG, la diputada por Biobío subrayó que “nunca he dudado de lo que soy y del proyecto en que me involucré y que me tiene en el Parlamento. El PDG va más allá de lo que pueda hacer esta diputada, de lo que pueda hacer Franco Parisi. Esto va a trascender en el tiempo, es una nueva forma de hacer política. En eso no nos perdemos”.

Por lo anterior, afirmó que su compromiso sigue intacto, pese a su falta de experiencia y “al desorden en el Congreso que nunca se había visto. Es difícil para nosotros, porque somos nuevos en política, pero mi compromiso está no solamente con las bases militantes del PDG sino que con mi distrito también”.