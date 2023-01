La ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez, establece lineamientos con relación a la ratificación que tiene Chile sobre los convenios internacionales.

Desde 1990 Chile se sumó a los Derechos Humanos asociados a la niñez, y la convención de los Derechos Humanos de los niños.

Para conocer en detalle el trabajo del nuevo Servicio Mejor Niñez conversamos con la directora regional (s) Biobío Virginia Alvayay Neyra, quien abordó asuntos relcionados con la contingencia y los planes de acción del servicio en pro de la infancia y la adolescencia.

Respecto de la oferta programática disponible para la región del Biobío por parte del Servicio Mejor Niñez, la directora (s) señaló que “este Servicio de Protección Especializada lleva un año de funcionamiento, nació a partir de la ley 21.302, y deriva del Sename y en esa lógica, lo que nosotros estamos haciendo es otorgar protección especializada a la niñez y adolescencia que ha sido gravemente vulnerada. En la región del Biobío tenemos 24 programas ambulatorios y además siete residencias de cuidado alternativo, es decir, niños, niñas y adolescentes que han sido separados de su vínculo familiar y también tenemos seis programas de familias de acogida. Creemos que es un despliegue bastante importante respecto de la provincia y el ejercicio del Servicio Mejor Niñez”.

Sin embargo, de acuerdo a lo comentado por la directora regional de Mejor Niñez “tuvieron que pasar décadas para que existiera un servicio de protección especializada y una ley de garantías, es decir, como país habíamos ratificado el compromiso de trabajar, proteger y restituir los derechos de los niños, sin embargo, sólo a partir de marzo del 2022, nosotros tenemos esta ley. Lo que hace es que tanto el Estado como el mundo privado, la sociedad en su conjunto y por supuesto, las familias tienen la obligación de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esta ley es la expresión de esta ratificación y también del trabajo intersectorial que tiene el servicio”.

Uno de los dispositivos activos que más énfasis y relevancia ha tenido durante el primer año de funcionamiento del Servicio Mejor Niñez es el programa Familias de Acogida, y en ese sentido, Virginia manifestó que “lamentablemente Chile tiene una realidad y es que hay niños que son gravemente vulnerados en el seno familiar, y por lo tanto, lo que existe hoy y que conocimos durante décadas es que esos niños tenían que irse a residencias, antiguamente conocidas como hogares, sin embargo, distintos autores a nivel mundial estiman que el cuidado residencial no es un cuidado bueno para los niños, niñas y adolescentes, entonces lo que intenta hoy es crear un circuito de acogida, es decir, restituir el derecho de los niños a vivir en familia protegidos, cuidados, donde se les pueda entregar amor, entonces lo que hace este programa es un cuidado transitorio, pero alternativo, que vivan en casas hasta por dos años con el objetivo de que este propio servicio pueda ser un re vínculo familiar y en el caso que no sea posible, iniciar un proceso de adopción”. La adopción también es parte de la oferta programática del Servicio Mejor Niñez.

LOS CAMBIOS A LO LARGO DEL TIEMPO

Cuando partió el programa Familias de Acogida en 2015 estaba centrado en algún adulto significativo mayor de edad pero que fuese del radio del hogar, algún tío, tía, padrino, etc. Sin embargo, en 2015 el programa se abrió a la sociedad en su conjunto, extendiendo la invitación a familias externas, es decir, que no tienen vínculo sanguíneo con el NNA, a que participen de este programa.

Actualmente en la región del Biobío hay seis programas activos relacionados a captar familias que tengan interés en poder ser familias cuidadoras de carácter transitorio para la niñez y adolescencia vulnerada.

“Nosotros tenemos un mandato del Presidente Gabriel Boric de extender la familia de acogida, con el objetivo de que ante una vulneración, la última opción sea una residencia. Hacemos un llamado a las familias a ser parte de esta red extensa y restituir el derecho de los NNA a vivir en familia”, manifestó la directora (s) de Mejor Niñez Biobío.

A este programa hay que inscribirse, existiendo dos métodos de ingreso. Uno es expresando el deseo de ser familia de acogida, mediante el sitio web www.mejorniñez.cl e ingresando al programa “Familias de Acogida”. Allí se despliega un formulario a rellenar con datos básicos, mientras que para las personas sin acceso a internet, el trámite se puede realizar en una Oficina de Protección de Derechos (OPD) comúnmente conocidas como oficina de la niñez en el municipio, donde también se puede postular.

Los requisitos son ser una familia constituida por dos personas mayores de 18 años, quienes son derivadas a una dupla psicosocial que evalúa a la familia con la finalidad de que esta sea idónea para la tarea encomendada.

En ese sentido, se hace acompañamiento a la familia, se pregunta cuál es el interés, a qué se debe su motivación, cómo escuchó del programa y una evaluación completa psicológica. Una vez finalizado ese proceso pueden participar las familias y se les entrega los cuidados transitorios de un niño, niña o adolescente.

“Sabemos que hay estudios a nivel mundial que dicen que entre los 0 y los 6 años, la cantidad de amor que recibe un NNA, los cuidados y la protección, determinan la vida de una persona, por lo tanto, es importante que como sociedad en conjunto entendamos que no solo porque existe una ley de garantías dejamos la responsabilidad de lado. Tenemos un compromiso ético con hacer una sociedad mucho más justa y amorosa con la niñez y la adolescencia”, enfatizó la directora del Servicio.

CAMBIOS PROFUNDOS

El programa de adopción, que también es parte del Servicio Mejor Niñez, se da a partir de una evaluación previa donde se determina que ya no hay posibilidad de un vínculo familiar, y a través de los tribunales de familia se declara susceptible a la adopción.

La adopción, a diferencia de la familia de acogida que funciona de manera transitoria pero extensible, es un compromiso adquirido para toda la vida, donde se aplican importantes cambios como la modificación del nombre, los apellidos, y todo en general.

Con relación al trabajo intersectorial la directora manifestó que “tenemos que avanzar como país en una protección más integral, entendiendo que la vulneración de NNA, tanto a nivel físico, sexual, etc., muchas veces está transversalizado a otras variables, por lo tanto, lo que necesitamos es comprender y actuar de manera coordinada en interrumpir un daño y cuando uno interrumpe un daño se tiene que hacer cargo de problemas conductuales, también aspectos asociados al consumo de drogas y alcohol, situaciones de pobreza, etc”.

A su vez, la directora (s) de Mejor Niñez Biobío dijo que “el objetivo de la mesa intersectorial es convocar a los servicios del Estado a que analicemos cuál es la problemática que vive un niño que ha sido vulnerado. Nosotros ahí necesitamos apoyo de educación, por ejemplo, y que no sea excluido de las escuelas, apoyo en salud mental, considerando cuántos de ellos tienen problemas de salud mental porque han vivido traumas complejos a temprana edad, entonces el Servicio Mejor Niñez no lo puede hacer solo y no podemos cometer los errores del pasado, necesitamos visibilizar esta problemática y que las soluciones las encontremos entre todos y todas”, sostuvo.