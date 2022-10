Rusia suspende acuerdo para exportación de grano tras ataque a Sebastopol

Foto de archivo de cereal en la localidad ucraniana de Myrhorod. EFE/Esteban Biba

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy la suspensión del acuerdo para la exportación de grano ucraniano a través del mar Negro.

Defensa explicó la decisión con el “ataque terrorista” perpetrado este sábado con la “participación de especialistas británicos” contra los buques de la Flota del mar Negro y los barcos mercantes que garantizan el corredor marítimo para la exportación de grano.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que la diplomacia rusa junto con “órganos competentes” estudiará “pasos prácticos” en relación a la participación de especialistas británicos en el ataque de hoy contra Sebastopol, que alberga la principal base de la Flota rusa del mar Negro.

En vista de estos hechos, añadió la diplomática, “la parte rusa no puede garantizar la seguridad de los buques mercantes” que participan en el acuerdo para la exportación de grano y “suspende su cumplimiento de manera indefinida”.

“Las instrucciones pertinentes han sido impartidas a los representantes rusos en el Centro de Coordinación Conjunto de Estambul, que controla el transporte de los alimentos ucranianos”, indicó.

ÚLTIMO REPORTE

Rusia denunció hoy un ataque masivo con drones y aparatos acuáticos no tripulados contra los buques de la Flota del mar Negro y embarcaciones civiles que se hallaban en las radas interna y externa de la base de Sebastopol.

Según Defensa, en el ataque sufrió daños menores el dragaminas “Iván Golubets”, así como de una red de protección flotante en la bahía Yúzhnaya.

“En el ataque fueron empleados nueve drones y siete aparatos marítimos no tripulados”, precisó el ministerio e indicó que todos los drones fueron abatidos.

El comunicado castrense añadió que con el empleo de la artillería y la aviación naval cuatro de los aparatos acuáticos no tripulados fueron destruidos en la rada externa de Sebastopol y los tres restantes en la interna.