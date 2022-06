Dirigentes de cuatro juntas de vecinos solicitan multisede para agrupaciones de Los Ángeles

Dirigentes de cuatro juntas de vecinos de Los Ángeles denunciaron la falta de un espacio físico para realizar las reuniones con las diferentes familias que forman parte de sus sectores, y solicitaron una multisede sectorial para estas agrupaciones.

Junto con ello, acusaron que a pesar de habilitarse una sede social en el sector para fines de este tipo, ellos no han podido acceder a su utilización, lo que los ha obligado a realizar sus reuniones en una multicancha.

El presidente de la junta de vecinos de la Villa Parques Nacionales, Pedro Valdés, indicó que “esto se viene de hace muchos años atrás, primero pidiendo una multisede social en un espacio que tenemos en la Costanera, al lado de la multicancha. Al no tener respuesta de esto, enviamos una carta por parte de cuatro organizaciones sociales explicando que no teníamos dónde reunirnos, en este caso la Villa El Roble, Condominio Mirador de Los Andes, micro barrio Mirador de Los Andes y la junta de vecinos de Parques Nacionales”.

A lo anterior, agregó que “la carta que enviamos el 2018 indicaba que la única sede comunitaria que se le entregó en comodato al Rotary Club, y que no es para ellos sino que para que funcionáramos todas las organizaciones del sector, ellos nunca abrieron y nunca prestaron la sede para nada. Le pedimos el 2017 a ellos, y nunca la prestaron, por lo que creo que no está bien porque es una entidad internacional y es particular, por lo que deberían como otros clubes del Rotary en Los Ángeles tener su sede comprada por ellos, cancelada por ellos, y lamentablemente no trabajaron con la comunidad. Ese es nuestro malestar”, enfatizó.

En esa misma línea, el dirigente enfatizó que “ellos le pasaron a una empresa constructora el 2019, a la empresa Ebco, las instalaciones de ellos para que pusieran sus faenas, y según ellos no les pagaron nada; y lo que pasa es que esta sede comunitaria, que es municipal, si se quiere prestar a un particular, lo primero es que no debe tener fines de lucro, lo que no se daba ya que era una empresa constructora; y segundo, tenían que pedir permiso al municipio para prestarle a un particular, lo que tampoco hicieron”, aseguró el dirigente.

RESPUESTA DE LA INSTITUCIÓN

Diario La Tribuna accedió a un documento del Rotary Club Santa María de Los Ángeles donde abordaron las acusaciones dadas a conocer por los dirigentes vecinales el año 2020 sobre este tema, puntualizando que “en julio de 2019, la empresa EBCO nos solicita ocupar parte del estacionamiento, para instalar oficinas móviles allí. Realizados los análisis jurídicos respectivos, facilitamos la colocación de tales contenedores por un plazo que concluye en septiembre de 2020, a cambio que la misma empresa nos deje compactado y pavimentado todo el estacionamiento, para desarrollar un proyecto de educación vial para niños (“Mi ruta educativa”) y mejorar el entorno. Todo ello conforme se aprecia en los antecedentes gráficos acompañados”.

En relación a la solicitud de las agrupaciones vecinales para la utilización de la sede, dieron a conocer que “nuestra sede social está abierta y ha estado siempre dispuesta para recibir a todas aquellas organizaciones sociales que existan en el sector, y que lo soliciten formalmente, por escrito y firmando una carta de compromiso tipo de cuidado, seguridad y responsabilidad(…)Debemos dejar establecido previamente, que ninguna de dichas organizaciones, ni menos las personas firmantes, han tomado contacto alguna vez con nosotros para solicitarnos, ni siquiera verbalmente, la sede social. Desconocemos por qué aseguran que ‘no se les ha facilitado’ nuestra sede”.

En otro de los puntos abordados en este documento, el club puntualizó que “otro error en que incurren los reclamantes, es al señalar que ‘la sede social de Rotary es un equipamiento municipal’. Una cosa es el destino del terreno, otra cosa es su uso, y otra muy distinta es la cesión de uso que se hizo desde el municipio a Rotary, a través de un comodato de administración y uso exclusivo del terreno, aunque no excluyente”, se indicó.