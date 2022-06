Los pilotos Alberto Heller y Luis Martínez se adjudicaron el Rally en Chillán Viejo

Finalmente, y pese a las diversas complejidades mecánicas y relativas al clima, los dos grandes vencedores en sus respectivas categorías en la fecha del Rallymobil que se corrió en Chillán Viejo, fueron Alberto Heller del Joker Rally Team y Luis Martínez de Inde Racing, los cuales se mostraron bastante conformes y felices con los positivos resultados.

“Muy contento porque fue una carrera donde nos pasó de todo. Con lo que ya venía del sábado y hoy cuando no pudimos largar los primeros tramos pensamos que ya no íbamos a ganar y lo bueno era sólo poder rescatar la mayor cantidad de puntos posibles, pero tomamos una decisión de neumáticos muy arriesgada y nos resultó bien. Creo que hay mucho mérito de todo el grupo porque es una estrategia que la veníamos trabajando como equipo y además me pone muy feliz poder celebrar nuevamente el podio con mi hermano”, afirmó Alberto Heller.

“Fue un rally bastante atípico, donde en la primera jornada nos vimos superados por Felipe Padilla, pero hoy salimos a ganar la etapa y nos encontramos con la sorpresa de que el fallo mecánico de él nos favoreció. Nos habría gustado que hubiese sido de otra forma, pero de todas maneras seguimos empujando porque tenemos a Patricio (Muñoz) que viene cerca”, aseguró el ganador de la fecha en la categoría de tracción simple.

Por su parte, Tadeo Rosselot junto a su navegante Sebastián Olguín, fueron los ganadores en la clase R3, mientras que, en la R2, categoría que se activó de buena forma en la presente carrera, los ganadores fueron Lucas Palma junto a su navegante Augusto Braun.

Finalmente fue un debut más que promisorio para el Rally de Chillán, que ofreció una ruta técnica y compleja, con diversidad de clima, postales maravillosas y un marco de público sumamente participativo.

El RallyMobil continuará su competencia y calendarización del 29 al 31 de julio, con la cuarta fecha pactada del calendario 2022, que se realizará en la comuna de Quillón, en la zona central de Chile, ubicada en la Provincia de Diguillín, Región de Ñuble, repitiendo así lo realizado en 2019 y 2021.