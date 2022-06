Tres pacientes del hospital angelino son trasplantados en menos de una semana

Aproximadamente 120 personas integran la lista de requerimiento renal en Los Ángeles, cuyos exámenes de sangre e imagenología deben actualizarse cada año, a fin de asegurar el buen estado de salud del usuario, en caso que se presente un donante.

Como un verdadero hito fueron catalogadas las tres operaciones de trasplante de riñón realizadas a tres pacientes del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz (CAVRR) en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, en un periodo menor a una semana. Desde el recinto angelino celebraron el logro agradeciendo la solidaridad de las familias que respetaron la voluntad de los donantes.

Para conocer algunas apreciaciones, muy cerca de que se concretara el tercer trasplante en horas de la mañana del martes, la profesional del Hospital de Los Ángeles, Tania Reyes, quien es enfermera encargada del estudio pre-trasplante, detalló en los estudios de radio San Cristóbal algunas apreciaciones.

En particular, Reyes se centró en la importancia de respetar la voluntad de quien desea donar. “Según la ley todos somos donantes de órganos y solamente las personas que manifiestan notarialmente su oposición quedan fuera (…) El problema es que en el momento en que el paciente está en la UCI a punto de desconectarlo porque su vida no es viable es cuando los parientes dicen que no. Entonces esto tiene que estar muy bien conversado en la familia”, recalcó.

“La donación es un regalo precioso que todos deberían hacer. Si uno fallece, todo se va a la tumba sin ninguna finalidad. Hay que tener consciencia de que algún día cualquiera puede tener la necesidad de recibir un órgano. Deberíamos ser lo suficientemente altruistas para poder donar sin cuestionamientos”, agregó la profesional.

En este sentido, Reyes adelantó una de las futuras y más importantes actualizaciones que tendrá el recinto de salud. “Nuestro centro de alta complejidad, en un par de años más va a estar realizando trasplantes dentro de las inmediaciones. Para ello se está preparando un gran equipo médico y un equipo sanitario completo”, destacó.

Por su parte, el Dr. Andrés Arancibia, subdirector médico del Hospital angelino, enfatizó en que este panorama llena de esperanza, al “saber que las familias están respetando la voluntad de los donantes, nos permite mejorar la calidad de vida de los pacientes que se dializan. Esperamos en un futuro no muy lejano realizar trasplantes de riñón en nuestro Complejo Asistencial, para lo cual ya se está preparando en el extranjero un especialista, y pronto parto yo con el mismo fin”.

LOS PROTAGONISTAS

Andrea Inostroza ingresó al Centro de Costo Diálisis del hospital a mediados del 2010, desde entonces estaba en terapia de sustitución renal, y fue derivada el 2014 para ingreso al programa de estudio pre-trasplante. Casi ocho años más tarde recibió la buena nueva: había un donante compatible, por lo que fue trasladada hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde hace algunos días fue intervenida con éxito.

Similar situación vivió la semana pasada Jaime Luna, paciente que en el 2017 logró completar su carpeta de exámenes, la que debió renovar en varias ocasiones. Cuando ya se encontraba desesperanzado, un llamado telefónico llegó manifestando que había un donante de riñón, órgano que podría mejorar de forma sustancial su calidad de vida.

La intervención más reciente ocurrió la mañana de este martes, cuando ingresó a pabellón Carmen Becerra, quien ha estado en terapia por más de 15 años, lo que tiene feliz y esperanzado al equipo de profesionales del Centro de Costo de Diálisis, que ve cómo los pacientes con que han compartido por tanto tiempo están ad portas de una nueva oportunidad de vida.

De izquierda a derecha: Andrea Inostroza, Carmen Becerra y Jaime Luna.

Finalmente, y luego de que este 6 de junio se conmemorara el Día Mundial de los Trasplantados, el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz llamó a la comunidad a conversar el tema en familia, y a cumplir el deseo de quienes en vida expresan su voluntad de donar sus órganos, a fin de revertir las deficientes cifras que existen a nivel nacional y local en esta materia.