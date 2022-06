En un electrizante partido Iberia y San Marcos repartieron puntos en el municipal angelino

Fue una igualdad a un gol, pero con un desarrollo que quienes presenciaron el partido, electrizante de principio a fin, daba cuenta que el empate no fue desabrido. Un partido de alto nivel, de mucha acción en ambos pórticos y donde la polémica arbitral no podía quedar ausente.

El técnico de Deportes Iberia, Fernando Gutiérrez, debió y en forma muy silenciosa, trabajar en un replanteamiento, hacer más de una modificación, dado que no contaría con Marcelo Flores por suspensión, y lo que no estaba en los planes de nadie y menos del cuerpo técnico era que tendría que seguir haciendo modificaciones, pues para este partido no contaría con el portero Jonathan Salvador ni con la presencia del delantero Matías Coronado. Así, desde el primer minuto debió ir en el arco, Fernando Abarzúa y Fernando Quiróz por Matías Coronado.

El partido comenzó con la clara intención de San Marcos de Arica de hacer suyo el partido y de Deportes Iberia de imponerse en el campo de juego en su condición de local.

Al minuto 14, la balanza se cargó para la visita, cuando el juez Felipe Báez, cobra un insólito penal, el balón da en la espalda de un atacante ariqueño y el juez no duda en cobrar la pena máxima. Las airadas reacciones de los propios jugadores locales y de la hinchada apostada en el estadio no se hicieron esperar. Así, Bairon Monroy anota el primero, tras capturar el rebote del balón que el portero angelino había contenido en el penal.

Afortunadamente los dirigidos de Gutiérrez no cayeron en la desesperación y continuaron concentrados, hasta que al minuto 32 del primer tiempo y tras un magistral tiro libre, Ignacio Pinilla decreta la igualdad, dejando sin opción el guardatubos Juan Dobboletta.

En la segunda fracción, los ariqueños tuvieron aproximaciones con disparos de Valentín Coria y Mirko Serrano, pero ambos no pudieron adelantar nuevamente en el marcador al conjunto de Hernán Peña, transformando al joven arquero iberiano en figura del partido.