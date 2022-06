Diputados ofician al Presidente Boric por hechos calificados de terroristas en el Biobío y La Araucanía

El crimen de tipo organizado y con alto poder de fuego, recursos financieros y nexos con organizaciones criminales transnacionales, preocupan a la Macrozona Sur y a su vez a parlamentarios de la cámara baja.

Con amplia mayoría los diputados, Andrés Longton, Miguel Mellado y la diputada Camila Flores, presentaron una resolución donde piden al Presidente Gabriel Boric reconocer a grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), la Resistencia Mapuche Malleco (RMM), la organización Weichan Aukan Mapu y la Resistencia Mapuche Lafkenche, como organizaciones de carácter ilícito con conductas terroristas.

De esta manera se oficia al poder ejecutivo reaccionar de manera oportuna ante los hechos de violencia, que no se comparan a la delincuencia común.

Recientemente, la Corporación Chilena de la Madera, reveló que el negocio de sustracción y reventa de manera involucra recursos cercanos a los 68 millones de dólares cada año, estimándose en una cifra cercana a 45 mil camiones la extensión de madera que logra ser sustraída anualmente desde el Biobío al sur.

Otra actividad relevante en el fenómeno criminal de la Macrozona Sur es el narcotráfico. El Informe Anual del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público, en relación con la incautación de dinero, bienes raíces y vehículos asociados al tráfico de drogas, arrojó que las cuatro primeras regiones del norte del país, que son la puerta de entrada de la mayoría de estas sustancias al territorio nacional, registran incautaciones por más de 400 millones de pesos, mientras que Biobío y La Araucanía, en conjunto, alcanzan los 450 millones de pesos en incautaciones.

A esta realidad del fenómeno criminal en la zona deben sumarse los ataques a civiles, policías y de carácter similar o igual a hechos que pueden calificarse como terrorismo. Así es como cometerían estos hechos en función de reivindicaciones políticas y étnicas del pueblo mapuche, algo que puede ser relativizado.

REACCIONES

Karen Medina, diputada del Partido de la Gente, quien además preside la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, declaró que: “Pidieron al gobierno que los reconozca como tal y que se persigan, y aplicar sanciones penales de acuerdo a la ley que corresponda sobre conductas terroristas. Además de pedir al gobierno que separe lo que es la violencia que existe en la zona de la causa mapuche, y se que busquen estos grupos terroristas, que no son grupos de paz, que no quieren dialogar, porque efectivamente no se puede encasillar todo en un ítem, de lo contrario no avanzaremos hacia la paz y el desarrollo que necesita la región, donde claramente hay que ver la violencia pero también hay que potenciar las zonas de forma integral para que puedan avanzar como territorio, como comuna, económicamente, el desarrollo turístico. Queremos darle la certeza y la seguridad de que controlando la violencia, dando más seguridad es la única manera de crecer desde otra perspectiva.”

Por su parte, Flor Weisse, diputada del partido Unión Demócrata Independiente dijo que: “Los diputados acordamos por mayoría establecer esta resolución que busca que el Presidente reconozca y declare públicamente a las organizaciones mencionadas como asociaciones ilícitas de carácter terrorista. Al tener esa calificación el gobierno se obliga a tomar acciones de sean encausadas y enjuiciadas por tipificación de delito como crimen organizado y asociaciones terroristas. A propósito de no tomar acciones respecto a las declaraciones que hizo un líder de una de las organizaciones, donde enfrenta al Estado y llama a levantarse contra él, y el gobierno no ha hecho nada al respecto, siendo que tiene la obligación de presentar al menos una querella. Nosotros tenemos el rol legislativo pero es el ejecutivo quien debe tomar las acciones cuando hay organizaciones que están actuando, según nuestro ordenamiento jurídico, como terroristas. De acuerdo a cómo ha ido aumentando la violencia, los atentados incendiarios, las guerrillas con resultado de muerte, muchos de los hechos ellos mismos reconocen y declaran abiertamente ejecutarlas. Es una situación que no se puede permitir y hay que hacerle frente de manera seria y dura con convicciones, y siento que el Estado no está del lado de las víctimas sino que dejando hacer y justificando de alguna manera estos actos violentistas con calificación de terrorista, vulnerando el estado de derecho con armamento de grueso calibre y cobrando vidas humanas como ocurrió hace poco, que esperamos que la justicia haga lo suyo, porque hoy se ve impunidad, a pesar del Estado de Excepción acotado.”

En paralelo, el diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, manifestó que: “Toda organización que esté contra el Estado de Derecho, que se presuma tenga por finalidad crear el caos, desestabilizar la paz y el orden público, y que más aún para conseguir este fin use la fuerza y la violencia armada, debe ser declarada organización ilícita con carácter terrorista. Todas las organizaciones que hoy están destruyendo el país en el sur de nuestro país cuentan con estas características además de ser evidentemente grupos paramilitares. Aprobamos este proyecto de resolución, con los votos en contra de gran parte de los diputados de izquierda, el que ahora debe tener el pronunciamiento del Presidente de la República para contar con su venia y desarticular estas bandas organizadas y criminales.”

El deber esencial de Estado es resguardar el orden y la seguridad en su interior, consagrado en el artículo primero de la Constitución, que exige esfuerzos y acciones especiales por detener esta clase de organizaciones criminales, tal como ha sido a la fecha la vigencia de un estado de excepción constitucional que involucra a las Fuerzas Armadas en el resguardo de la paz en la zona.