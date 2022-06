Ley de Eutanasia y Fondo Universal de Salud destacaron en Cuenta Pública

Este miércoles se realizó la primera Cuenta Pública del Presidente de la República Gabriel Boric, instancia en la que se dieron a conocer diversas acciones futuras que pretenden mejorar la situación país.

Dentro de lo más destacado, la máxima autoridad del país dio a conocer una reforma estructural a la salud mediante la presentación de un proyecto de ley que crearía un Fondo Universal de Salud. La norma nace con el objetivo de generar mayor equidad en el acceso a servicios, mejorar la atención, aumentar la solidaridad en el financiamiento del sistema y reducir el gasto de los hogares.

En cuanto a otras medidas, el Presidente informó la gratuidad en el sistema público de salud, con el copago cero para las personas de los tramos C y D de Fonasa, beneficiando a más de seis millones de personas.

En palabras del mandatario, “aquí nos guía una convicción que es que la salud no puede seguir siendo un negocio, no se puede seguir discriminando entre ricos y pobres, no puede haber atención en función de cuánta plata se puede pagar, la salud es un derecho y así lo vamos a garantizar”.

Al respecto, la ministra de Salud, María Begoña Yarza sostuvo que en “términos prácticos eso significa que todas las personas pertenecientes al Fondo Nacional de Salud podrán asistir a cualquier atención de salud en hospitales y centros de especialidades sin copago”.

“Esta es una tremenda noticia que beneficia a más de seis millones de personas en nuestro país y que apunta a algo que para todos nosotros es muy relevante que es el gasto de bolsillo y liberar el acceso a la atención secundaria y terciaria, este también es un paso que apunta al sueño de un sistema universal en donde no existan barreras para acceder a la atención de salud”, remarcó la máxima autoridad sanitaria del país.

Finalmente, y con respecto al anuncio del ingreso de urgencia a la tramitación del proyecto de ley que establece el derecho a la Eutanasia, la ministra Yarza señaló que se trata de un texto que se encuentra en discusión en el Congreso en su segundo trámite legislativo y que por la urgencia anunciada por el Presidente Boric “debe salir en 30 días del Senado”.

“Queremos discutir en el Senado esta ley de eutanasia que nos parece que vuelve a instalar el derecho de las personas a la autonomía y a un fin de vida lo más digno posible”, sostuvo la secretaria de Estado.