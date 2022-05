“El Día del Desafío” se tomó las escuelas y liceos de Los Ángeles

Con el lema “Ocupemos los espacios y reunámonos con las personas” se realizó en Los Ángeles la versión 2022 del Día del Desafío, que se lleva a cabo anualmente en todo el mundo, pero que se vio interrumpida en sus últimas dos versiones, a causa de la pandemia.

Con la lógica alegría de compartir presencialmente, las treinta y nueve escuelas y siete liceos municipales, lograron cumplir el desafío de mantener en sus respectivas instalaciones por, al menos quince minutos ininterrumpidos, a su comunidad escolar realizando actividad física en forma simultánea, sumando más de 16.300 estudiantes.

La organización de esta jornada estuvo a cargo de la Dirección de Educación Municipal, a través de su Área Extraescolar, con el apoyo de la carrera de Preparador Físico del CFT Santo Tomás, concentrando las actividades más masivas en la Escuela España y el Liceo Coeducacional, donde se practicaron diversos deportes y actividades recreativas.

Al respecto, la coordinadora del área Extraescolar DAEM, Roxana Soler, explicó el cómo se retomó el tradicional evento en la ciudad, señalando que el regreso presencial de esta actividad estuvo marcado por el compromiso y ganas de participar de los alumnos. “El énfasis de esta jornada estuvo centrado en el compromiso de movilizar a las comunidades en torno a la actividad física, retomando con fuerza las prácticas que debimos interrumpir producto de la pandemia”. Debido a ello, agregó, el acento no estuvo puesto esencialmente en la competencia con otras zonas geográficas respecto a cantidad de personas realizando actividad física, como era en años anteriores, sino, en el logro de revivir este desafío. “Aquí los grandes vencedores son los ciudadanos que, además del cuerpo, ejercitan la integración social, la creatividad, el liderazgo y el espíritu comunitario.”

Cabe señalar que el Día del Desafío es una campaña mundial de promoción de un estilo de vida más activo, mediante la práctica regular de actividades físicas y deportivas.

Fue creada en Canadá y difundida mundialmente por la TAFISA (The Association For International Sport for All), entidad de promoción del deporte para todos, que tiene sede en Alemania y cuenta, además, con el apoyo de la Asociación Internacional de Deporte y Cultura y la UNESCO. Se realiza anualmente el último miércoles del mes de mayo, proponiendo que las personas interrumpan sus actividades rutinarias y practiquen, durante 15 minutos consecutivos, cualquier tipo de actividad física.