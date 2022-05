Tras emboscada en Lumaco se confirmó muerte de trabajador forestal

A través de un comunicado, el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco confirmó el fallecimiento de Juan Segundo Catril Neculqueo, el trabajador de 66 años de edad que en horas de la mañana fue baleado en la cabeza en medio de un atentado en la región de La Araucanía.

La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia en el Hospital de Temuco, donde pese a los esfuerzos del equipo médico, horas más tarde se informó su deceso.

Desde la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) se informó que el trabajador viajaba en un bus que trasladaba a 30 personas, siendo la máquina interceptada por un grupo armado, que hirió a dos de ellos con impactos balísticos en la cabeza.

Posteriormente, los heridos de extrema gravedad fueron trasladados por aire a los servicios de urgencia, ya que las vías terrestres se encontraban bloqueadas al momento de los hechos.

Otro trabajador de 33 años cuyas iniciales son T.N.M.C, ingresó en estado grave por una fractura de mandíbula producto del ataque, mientras que un tercer trabajador de iniciales J.R.C.A, de 25 años que resultó herido en la cara, en horas de la tarde fue dado de alta.

El incidente se registró entre las comunas de Capitán Pastene y Tirúa, en los límites del Biobío y La Araucanía, y los afectados desarrollaban funciones en faenas de un reconocido dirigente mapuche.

REACCIONES

El delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, visitó el Hospital de Temuco y anunció que: “Vinimos a condenar estos hechos de la mayor gravedad, que no pueden ocurrir en un Estado democrático de derecho. Esto atenta contra la vida de las personas y trabajadores de nuestra región, (son hechos) que no pueden ser pasados por alto. El ataque provocó dolor y sufrimiento a familias humildes de nuestro país”.

Por su parte, el jefe de la Octava Zona de Carabineros, general Juan Pablo Caneo recalcó: “Este ataque se suma a otros atentados, cortes de ruta, amenazas, etc., lo que nos lleva a pensar que la presencia de Carabineros no es bienvenida, porque estamos fiscalizando un lugar donde se cometieron otro tipo de delitos como robo de madera, provocando un mayor despliegue policial. Además, hoy (ayer) alrededor de las 10 de la mañana, se produjo un ataque en la comuna de Arauco, en el fundo Quidico, con la posterior llegada masiva de comuneros al sector, quienes dialogaron con los carabineros que se encuentran en la facción, para luego retirarse del lugar. No se registraron personas ni carabineros lesionados”.

El Estado informó que interpondrá una querella criminal contra quienes figuren como responsables de estos hechos de violencia en la Macrozona Sur que se encuentra en Estado de Excepción.