Crece paro de camioneros en la provincia: Asotrans Nacimiento se sumó a manifestaciones

La agrupación de dueños de camiones -Asotrans- de nacimiento se sumó este miércoles a las manifestaciones que protagonizan conductores de camiones y trabajadores forestales en diversos puntos del país.

Diario La Tribuna conversó con el presidente de Asotrans Daniel Hernández, quien indicó que cerca de treinta socios y sus máquinas se instalaron en la entrada norte de la comuna de Nacimiento, donde sólo se permite el paso de vehículos menores.

Junto con ello agregó que “siempre nosotros hemos estado inquietos con las respuestas que hemos tenido por parte de gobierno, y como vemos que esto no ha avanzado, decidimos anoche en una reunión que tuvimos con nuestro asociados el unirnos a este paro, hasta que el gobierno entregue una solución concreta a las demandas que se están pidiendo”.

Junto con ello agregó que “la verdad es que lo que estamos pidiendo es lo que solicitan todos los colegas, que se ejerza el estado de derecho en Chile y que podamos transitar libremente y con seguridad, que nuestros conductores salgan a trabajar y regresen sin problemas en la tarde, y mientras que el gobierno no de una señal potente de que esto va a ser así, nosotros por lo menos no nos levantaremos, ni ninguna de las otras agrupaciones que están apostadas en diferentes partes del país en este momento”.