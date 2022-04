Estudio evidencia que el 57,7 % de las mujeres tiene relaciones íntimas por cumplir

Recientemente el Centro Miintimidad efectuó un estudio enfocado en las mujeres para evaluar qué porcentaje mantenía “relaciones íntimas por cumplir”. Los resultados se basan en una muestra de 201 mujeres, con una edad promedio de 36 años, y donde el 80 % tenía pareja estable y el 20 % restante no.

En cuanto a las evidencias que arrojó el informe se encontró que un 56,2 % de las mujeres ceden a tener sexo sin desearlo. En el caso de las mujeres con pareja estable, el 57,7 % reconoció haber accedido a tener encuentros sexuales por cumplir. Mientras que, de las mujeres sin pareja estable, el 46,2 % de ellas cedió a tener encuentros sexuales por cumplir.

Asimismo, se evaluó también el deseo que presentan frente a los encuentros sexuales. Del grupo de mujeres con pareja estable, el 18,9 % siempre tiene deseo de tener relaciones, el 70,1 % se inclinó por la opción a veces y el 10,3 % restante declaró nunca. Un dato no menor asociado a esta pregunta es que del 100%, el 66,9 % piensa que sus parejas tienen más deseo sexual que ellas.

En cuanto el promedio de encuentros sexuales el estudio evidenció que es de 5,5 veces por mes, no existiendo diferencia considerable entre los diferentes grupos. Al respecto, el 28 % señaló estar conforme con esa frecuencia sexual, mientras que, por un lado, un 26,2 % quiere tener menos encuentros y, por otro lado, un 45,8 % quiere tener más.

Otros datos que arrojó el informe fue que de las mujeres que ceden en tener encuentros sexuales, el 36,7 % quiere tener menos, y de las mujeres sin pareja estable y que no ceden a tener encuentros sexuales, el 77 % quiere tener más encuentros sexuales. En tanto, de las mujeres que siempre tienen deseo, un 57,6 % quiere tener más encuentros sexuales.

A QUÉ SE DEBEN ESTAS CIFRAS

En relación con el porcentaje de encuestadas que evidenció que mantenía relaciones íntimas por cumplir, el Centro Miintimidad desglosó algunas causalidades. El 24,2 % lo hace por cumplir, 5,3 % para evitar peleas y 3,7 % por amor. En este sentido destaca una cifra relevante que da cuenta que un 49,1 % de este grupo se siente mal después de ceder.

Con respecto a la falta de deseo al tener relaciones íntimas, el informe da cuenta que algunas de las razones que más predominaron fueron por cansancio (29 %), por no sentir placer (16,3 %) y porque su pareja va “directo al grano” (10 %).

Frente a los resultados obtenidos Odette Freundlich, directora de Centro Miintimidad, señaló que “las causas más frecuentes por las que las mujeres no tienen deseo de tener encuentros íntimos son por cansancio o porque la pareja va directo a los genitales, sin darse tiempo para un juego previo al coito. Casi 20 % de los hombres se enoja cuando ella no quiere tener relaciones sexuales, lo que causa temor, decidiendo ceder para no tener problemas”.

Afortunadamente, de acuerdo con la experta, “las mujeres se están atreviendo a decirles a sus parejas lo que les ocurre, pero es muy importante tener una comunicación más abierta en el área de la sexualidad, atreverse a manifestar sus sentimientos, sus preferencias, para no tener que hacerlo por cumplir. Sería importante que las parejas fueran más empáticas y pudieran explorar y dialogar para lograr encuentros de calidad y no de cantidad”.

Por último, a raíz del estudio realizado por el Centro Miintimidad, se concluye que muchísimas mujeres ceden a tener sexo sin desearlo, evidenciando que la falta de comunicación en torno a la sexualidad en parejas heterosexuales repercute particularmente en las mujeres.