El tenimesista angelino Martín Peña participará en el sudamericano de Lima

Catorce fueron los tenimesistas seleccionados nacionales que representarán a Chile en el Sudamericano de Perú, y entre ellos, estará el angelino, Martín Peña de la Asociación Biobío.

Dicha información la proporcionó su técnico, Alex Luna, quien contó que esta nominación es el corolario a un trabajo realizado con perseverancia en el Centro de Alto Rendimiento Car-Luna y que lo lleva a participar de un torneo internacional.

El selectivo nacional se realizó en el Centro Olímpico CEO de Santiago y que determinó la selección nacional sub-15 y sub-19 que participarán entre el 10 al 16 de mayo próximo en el Sudamericano de tenis de mesa en Lima.

Este evento será clasificatorio al Campeonato Panamericano, que, por primera vez, se realizarán de forma separada a partir de este año.

ENTRE LOS MEJORES

Martín Peña, de 14 años fue el único seleccionado a nivel regional. El joven tenimesista angelino Martín concluyó una larga etapa de preparación, luego de ganarse en cancha su posibilidad de clasificar al nacional, “Mi preparación fue muy buena, gracias al trabajo técnico (Alex Luna) que nos posibilitó entrenar en el Car-Luna”.

Luna, explicó a La Tribuna, que en este selectivo participaron los 16 mejores jugadores del país franqueados, de los cuales nueve fueron convocados en forma directa y los otros seis cupos lo dieron con como petición técnica. “Junto a Martin Peña participó Millaray Ovando, pero también se solicitó un cupo técnico para Sebastián Palma, a quien finalmente se le otorgó, debido a que había jugadores que no se presentaron al selectivo”, sostuvo el técnico angelino.

Sin embargo, los resultados finales no fueron los esperados, más allá que realizaron un muy buen torneo y siendo Martín Peña el único que pudo clasificar”.

Según Luna, fue una preparación post-pandemia que comenzó en septiembre del 2020 en el Centro de Alto rendimiento de Los Ángeles, junto a sus compañeros de entrenamiento del Club, clasificando a la Selección Chilena por cuarta vez consecutiva, llegando a la final y quedando como paleta número 1 de un total de 4 Jugadores.

Finalmente, Alex Luna, no ocultó su satisfacción por lo mostrado por su pupilo. “Por mi parte me encuentro contento feliz conforme ya que estos resultados respaldan el buen trabajo que estamos realizando. Este es un triunfo no sólo de Martín, no sólo de mi persona como técnico, sino que también de sus padres, quienes han sido un constante apoyo en lo emocional y en lo económico en su carrera”.