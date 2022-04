Comienzan mesa de coordinación de seguridad en sector rural de Aurora de Enero en Mulchén

Una mesa de coordinación en materia de seguridad comenzó a funcionar la tarde de este lunes en la comuna de Mulchén, específicamente en el sector rural de Aurora de Enero.

Recordemos que en este punto un grupo de persona había protagonizado la toma de un predio forestal, situación que generó la preocupación de los vecinos, quienes realizaron un llamado a solucionar esta situación.

La delegada presidencial provincial Paulina Purrán se refirió a este trabajo con las comunidades y confirmó que las familias que protagonizaban esta toma se retiraron de la zona.

En particular indicó que “las personas que estaban ahí por las cuales se realizó una denuncia ya no están en el lugar, cuando carabineros recibió esta denuncia y al visitar el fundo, ellos ya no se encontraban ahí, y ante ese procedimiento, carabineros realizó rondas periódicas sin encontrar a nadie en la zona”.

Junto con ello agregó que “por otra parte la empresa está comenzando con su faenas correspondientes de manera paulatina. Igualmente nuestra delegación comenzó una mesa de trabajo el día de hoy, (lunes) a eso de las cuatro de la tarde, en donde están participando las mismas juntas de vecinos de Mulchén, representantes del municipio y las policías, y es una coordinación que la seguiremos haciendo aquí y en cualquier lugar en donde tengamos este tipo de situaciones, por esto también estuvimos en terreno y en el lugar en donde se generan este tipo de hechos”, puntualizó.